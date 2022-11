One Piece Odyssey: Water Seven-Trailer blickt auf neue Features

Autor:, in / One Piece Odyssey

Einen Blick auf die neuen Features in One Piece Odyssey erhalten Spieler im Water Seven-Trailer.

Bandai Namco Europe stellt heute einen neuen Trailer zu One Piece Odyssey vor, der einen Blick auf Features wie Spezialangriffe und die Stadt Water Seven gewährt, die die Strohhut-Bande in ihren Erinnerungen bereist.

In One Piece Odyssey erleben die Spieler Abenteuer in “Memoria”, der Welt der Erinnerungen der Strohhut-Bande, von denen sich auch welche in Water Seven abspielen. Während sie die Stadt und die berühmte Galerie-La Company erkunden, müssen sie sich bekannten Gegnern wie den CP9-Mitgliedern Lucci und Kaku stellen. Auf die Spieler wartet ein neues, dramatisches One Piece-Abenteuer.

Das neue Video zeigt auch die Bond Arts, mächtige Spezialangriffe von drei Charakteren. Spieler schalten diese frei, indem sie Memory Link Quests abschließen. Nach Abschluss dieser Aufgaben vervollständigen diese Mitglieder der Strohhut-Bande ihre lückenhaften Erinnerungen in “Memoria” und stärken somit ihre Bindung untereinander.

Der Trailer erklärt außerdem einen Teil des Trainingssystems, das es erlaubt, durch an verschiedenen Orten auffindbare Würfel Fähigkeiten zu verbessern und die Oberhand im Kampf zu gewinnen.

One Piece Odyssey wird voraussichtlich am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.