One Piece: Pirate Warriors 4: Bringt Eneru, King und Z im neuen DLC zurück ins Gefecht

One Piece: Pirate Warriors 4 erweitert sein ohnehin riesiges Roster mit dem Special Selection Pack und lässt Eneru, King und Z in einem neuen Launch-Trailer auftreten.

Mit dem frisch veröffentlichten Special Selection Pack erhält One Piece: Pirate Warriors 4 erneut Zuwachs.

Das neue DLC Character Pack 8 ist ab sofort verfügbar und bringt gleich drei markante Figuren aus dem One Piece-Universum ins Spiel: Eneru, King und Z. Ein neuer Launch-Trailer zeigt die drei Charaktere in Aktion und gibt einen ersten Eindruck davon, wie sie sich in die bekannten Massenschlachten einfügen.

Eneru setzt wie gewohnt auf seine mächtigen Blitzangriffe, die große Gegnergruppen in Sekundenbruchteilen ausschalten können.

King präsentiert sich als kompromissloser Kämpfer, der seine Fähigkeiten aus der Beast Pirates-Ära mitbringt und mit wuchtigen Attacken das Schlachtfeld dominiert. Z rundet das Trio mit seiner militärischen Präsenz und seinen charakteristischen Techniken ab, die ihn zu einem der markantesten Veteranen der Serie machen.

Das neue Paket erweitert das ohnehin umfangreiche Charakterangebot des Spiels und fügt drei weitere Persönlichkeiten hinzu, die sowohl optisch als auch spielerisch klare Akzente setzen. Der Launch-Trailer zeigt, wie sich die unterschiedlichen Kampfstile der drei Figuren in die bekannten Warriors-Gefechte einfügen und welche neuen Kombinationsmöglichkeiten dadurch entstehen.