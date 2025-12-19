One Piece: Pirate Warriors 4: Franchise durchbricht neuen Meilenstein

Die ONE PIECE PIRATE WARRIORS-Reihe hat offiziell die Marke von 10 Millionen Spielern weltweit überschritten. Damit zählt die Action-Hack-and-Slash-Serie zu den erfolgreichsten Anime-Games überhaupt.

Basierend auf dem One-Piece-Universum kombiniert PIRATE WARRIORS massenhafte Gegner, schnelle Musou-Action und bekannte Charaktere wie Ruffy, Zorro und die Strohhutbande. Die Spiele sind auf PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch erhältlich und haben sich über mehrere Ableger hinweg als feste Größe im Anime- und Action-Gaming etabliert.