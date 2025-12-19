One Piece: Pirate Warriors 4: Franchise durchbricht neuen Meilenstein

Die ONE PIECE PIRATE WARRIORS-Reihe hat offiziell die Marke von 10 Millionen Spielern weltweit überschritten. Damit zählt die Action-Hack-and-Slash-Serie zu den erfolgreichsten Anime-Games überhaupt.
Basierend auf dem One-Piece-Universum kombiniert PIRATE WARRIORS massenhafte Gegner, schnelle Musou-Action und bekannte Charaktere wie Ruffy, Zorro und die Strohhutbande. Die Spiele sind auf PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch erhältlich und haben sich über mehrere Ableger hinweg als feste Größe im Anime- und Action-Gaming etabliert.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habs halt auch gezockt wie doof, weil ich eben auch One Piece Fan bin, daher war es ein muss. 😀
Der Teil ist aber auch verdammt gut – ich bin nicht wirklich OP Fan, aber als Musou/Warriors Fan ein Träumchen.
Und dann hab ich die PC Version nochmal durchgeprügelt, die 1060 hat tatsächlich gereicht 😅
One Piece war leider nie mein Zeichenstil. Aber cool, dass da so viel Content kommt.
Muss ich auch noch zocken, One Piece gehört zu meinen Liebligsanimes.
Wenn du Mousu bzw (Dynasty) Warriors etwas abgewinnen kannst auf jeden Fall.
Ich bin nicht der größte OP Fan und habe es auf Xbox und PC durch 😄
… Danach Teil 3 auf PS geholt und der ist leider deutlich schwächer 😅
Dynasty Warriors fand ich eigentlich ganz cool, sollte also keine Probleme mit den Gegnermassen hier haben.
Mit One Piece konnte ich nie etwas anfangen, bis auf die „reale“ Serie auf Netflix, die war ganz gut.
One Piece war nie meine Serie deswegen habe ich die spiele auch ausgelassen