One Piece: Pirate Warriors 4: Franchise durchbricht neuen Meilenstein

24 Autor: , in News / One Piece: Pirate Warriors 4
Übersicht
Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Über 10 Millionen Spieler – die One Piece Action-Reihe schreibt Gaming-Geschichte!

Die ONE PIECE PIRATE WARRIORS-Reihe hat offiziell die Marke von 10 Millionen Spielern weltweit überschritten. Damit zählt die Action-Hack-and-Slash-Serie zu den erfolgreichsten Anime-Games überhaupt.

Basierend auf dem One-Piece-Universum kombiniert PIRATE WARRIORS massenhafte Gegner, schnelle Musou-Action und bekannte Charaktere wie Ruffy, Zorro und die Strohhutbande. Die Spiele sind auf PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch erhältlich und haben sich über mehrere Ableger hinweg als feste Größe im Anime- und Action-Gaming etabliert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu One Piece: Pirate Warriors 4

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SnakeForce 85 35065 XP Bobby Car Raser | 19.12.2025 - 17:14 Uhr

    Habs halt auch gezockt wie doof, weil ich eben auch One Piece Fan bin, daher war es ein muss. 😀

    1
    • Ash2X 307540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.12.2025 - 17:38 Uhr
      Antwort auf SnakeForce 85

      Der Teil ist aber auch verdammt gut – ich bin nicht wirklich OP Fan, aber als Musou/Warriors Fan ein Träumchen.
      Und dann hab ich die PC Version nochmal durchgeprügelt, die 1060 hat tatsächlich gereicht 😅

      0
    • Ash2X 307540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.12.2025 - 17:41 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Wenn du Mousu bzw (Dynasty) Warriors etwas abgewinnen kannst auf jeden Fall.
      Ich bin nicht der größte OP Fan und habe es auf Xbox und PC durch 😄
      … Danach Teil 3 auf PS geholt und der ist leider deutlich schwächer 😅

      0
      • Katanameister 272940 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.12.2025 - 17:45 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Dynasty Warriors fand ich eigentlich ganz cool, sollte also keine Probleme mit den Gegnermassen hier haben.

        0
  4. BasDom 27380 XP Nasenbohrer Level 3 | 19.12.2025 - 17:33 Uhr

    Mit One Piece konnte ich nie etwas anfangen, bis auf die „reale“ Serie auf Netflix, die war ganz gut.

    0
  5. Ralle89 50080 XP Nachwuchsadmin 5+ | 19.12.2025 - 17:33 Uhr

    One Piece war nie meine Serie deswegen habe ich die spiele auch ausgelassen

    0

Hinterlasse eine Antwort