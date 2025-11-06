One Piece: Pirate Warriors 4: Neuen Charaktere und Versionen für aktuelle Konsolen im November

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

One Piece: Pirate Warriors 4 DLC 7 mit neuen Charakteren und Versionen für aktuelle Konsolen ab 21. November verfügbar.

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt heute den siebten DLC für One Piece: Pirate Warriors 4 an. Die enthaltenen Zusatzinhalte erscheinen am 21. November, gemeinsam mit aktualisierten Versionen des Spiels für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Die aktualisierten Versionen des Spiels ermöglichen es Spielenden in One Piece: Pirate Warriors 4 noch größere Schwärme von Feinden zu bekämpfen und das Spiel mit verbesserter Grafik zu erleben.

Der DLC beinhaltet das Charakterpaket 7: Future Island Egghead-Paket mit drei neuen Charakteren:

  • Rob Lucci, Agent der CP0
  • S-Snake, eine der von Dr. Vegapunk erschaffenen Seraphim
  • Jewelry Bonney, Kapitänin der Bonney-Piratenbande und Teil der Schlimmsten Generation

Jeder Charakter aus dem Charakterpaket 7 erhält auch ein exklusives Alternativkostüm. Vorausblickend ist die Veröffentlichung von Charakterpaket 8 für das Frühjahr 2026 eingeplant.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist bereits für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich und wird am 21. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

