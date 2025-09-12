One Piece: Pirate Warriors 4: Next-Gen-Version kommt mit besserer Grafik und mehr

Mit verbesserten Grafiken, größeren Schlachten und neuen DLC-Charakteren setzt One Piece: Pirate Warriors 4 auf den Next-Gen-Konsolen die Segel.

Bandai Namco hat offiziell den Next-Gen-Release von One Piece: Pirate Warriors 4 bestätigt. Das Actionspiel rund um Ruffy und die Strohhutpiraten erscheint in Kürze für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Mit dem Update erhalten Spieler eine deutlich verbesserte Grafikqualität, eine höhere Performance und noch größere Gegnerwellen, die für intensivere Kämpfe sorgen.

Zusätzlich sind neue Inhalte geplant, darunter DLCs mit weiteren spielbaren Charakteren (Vorstellung im Video), die das umfangreiche Roster erweitern.

One Piece: Pirate Warriors 4 kombiniert die bekannte Musou-Action mit der Welt von Eiichiro Odas Manga- und Anime-Hit und bringt die Abenteuer der Strohhutbande in spektakulären Massenschlachten auf die neue Konsolengeneration. Mit der Ankündigung des Next-Gen-Updates rückt der Release für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 näher und Fans können sich auf ein noch epischeres Piraten-Abenteuer freuen.