Onimusha 2: Samurai’s Destiny: Kostenlose Demo ab sofort für Xbox erhältlich

Onimusha 2: Samurai’s Destiny wartet mit einer neuen und kostenlosen Demo auf euren Download!
Onimusha 2: Samurai’s Destiny kehrt in überarbeiteter Form mit hochauflösenden Grafiken und einer modernisierten Steuerung zurück. Erlebt eine spannende Geschichte und die actionreichen Schwertkämpfe in der neuen Demo für Xbox.
Hier noch ein Trailer zur Demo:
Super, die werde ich mir mal herunterladen 👍.
gleich mal runtersaugen,bin gespannt!
Direkt Mal reinschauen, hatte es nie gespielt aber sieht schon cool aus