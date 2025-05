Onimusha 2: Samurai’s Destiny: Remaster jetzt verfügbar

Image: ©CAPCOM CO.

Ab sofort ist das Remaster zu Onimusha 2: Samurai’s Destiny digital für PS4, Switch, Xbox One und PC erhältlich.

Ursprünglich im Jahr 2002 veröffentlicht, kehrt Capcoms ikonisches Samurai-Survival-Action-Spiel Onimusha 2: Samurai’s Destiny heute zurück, um eine neue Generation von Spielende auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC via Steam mit verbesserter Grafik und modernen Upgrades zu unterhalten.

Eine dunkle, andersartige Interpretation des feudalen Japans, wo Folklore auf Samurai-Legenden und eine epische Geschichte voller Rache treffen, erwarten die Spieler:innen.

Als der meistverkaufte Titel in der Onimusha-Serie folgt Onimusha 2: Samurai’s Destiny der aufregenden Reise von Jubei Yagyu, einem meisterlichen Schwertkämpfer, dessen Heimatdorf von Nobunaga Oda und seiner mächtigen Dämonenarmee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nach einer mysteriösen Begegnung mit Oni-Kräften gesegnet, macht sich Jubei auf den Weg, Rache zu üben, und schwört, den bösen Nobunaga zu bestrafen und zu besiegen.

Von der Sengoku-Periode zur Moderne

Dieser Klassiker kehrt als Remaster zurück, mit verbesserter HD-Grafik und einer Vielzahl neuer Features und Quality-of-Life-Updates:

Moderne Gameplay-Upgrades: Mit zusätzlichen Features wie etwa einer überarbeiteten Steuerung, nahtlosem Waffenwechsel, Auto-Save-Funktion, überspringbaren Cutscenes und hochauflösender Grafik bietet dieses Remaster ein flüssigeres und intuitiveres, modernes Spielgefühl, während es der originalen, klassischen Samurai-Action-Erfahrung treu bleibt.

Mehr Schwierigkeitsoptionen: Im komplett neuen Modus “Hölle” können Spielende ihre Kampfkünste unter Beweis stellen. Blocken, ausweichen, Gegenangriffe ausführen – mit einem Treffer kann das Spiel schon vorbei sein. Im Modus “Easy” hingegen lässt sich die Samurai-Story entspannt genießen – dieser Modus steht jetzt direkt ab Spielstart zur Verfügung.

Erweiterte In-Game-Galerie: Mehr als 100 neu hinzugefügte Artworks und 43 Soundtrack-Stücke aus dem Originalspiel erweitern die Galerie.

Mini-Games von Beginn an verfügbar: Bisher musste das Spiel durchgespielt werden, bis eine Reihe von Mini-Games freigeschaltet wurde – nun sind diese direkt von Beginn an und jederzeit verfügbar, darunter: The Man in Black, Team Oni und Puzzle Phantom Realm.

Affinität und Action

Onimusha 2: Samurai’s Destiny fordert Spielende mit einer Mischung aus Schwertkampf und Story heraus. Alles ist durch ein Affinitäts-System miteinander verbunden, so dass Spieler:innen sich genau überlegen sollten, wie sie mit freundlich und feindlich gesonnenen Charakteren umgehen.

Schwertkampf: Es gilt, eine Reihe aufregender Kampfmoves zu meistern – darunter kritische Angriffe mit mächtigen, zeitkritischen Schlägen, die sogar zum sofortigen Sieg über einen Gegner führen können. Spieler:innen können verschiedene kritische Attacken auslösen, abhängig von Position und Timing. Verschiedene Waffen können ausgerüstet werden, um magische Attacken sowie die Onimusha-Transformation auszulösen und zu einer unaufhaltbaren Kraft zu werden.

Affinitäts-System: Beziehungen mit Verbündeten, darunter dem grimmigen Kämpfer Oyu sowie dem Anführer des Kishu-Saia-Gun-Teams Magoichi Saiga, dem meisterhaften Speerwerfer Ekei Ankokuji und dem Ninja Kotaro Fuma formen den Story-Verlauf. Interaktionen und Entscheidungen nehmen darauf Einfluss und schalten mitunter unterschiedliche Pfade frei. Das Spiel bietet dank unterschiedlicher Story-Zweige und mehrerer Enden viel Raum für Erkundung und einen hohen Wiederspielwert.

Das Onimusha 2: Samurai’s Destiny-Remaster ist jetzt für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC via Steam erhältlich. Das Spiel bietet Untertitel in einer Vielzahl von Sprachen, drunter Englisch, lateinamerikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Polnisch, Koreanisch und Arabisch.