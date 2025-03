Onimusha: Way of the Sword: 20 Stunden Spielzeit laut Entwickler

Die Spielzeit von Onimusha: Way of the Sword beträgt laut Producer 20 Stunden.

Als Schwertkämpfer begeben sich Spieler im nächsten Jahr durch die japanische Hauptstadt Kyotos, wo sie in der Edo-Epoche übernatürliche Monster aus der Unterwelt bekämpfen werden.

Über das Actionspiel sprachen Director Satoru Nihei und Producer Akihito Kadowaki mit Famitsu, wo sie neue Details verraten haben.

So gibt Kadowaki etwa 20 Stunden Spielzeit für den Titel an. Ob er hierbei nur von der Story spricht, bleibt im Moment noch unbeantwortet. Zum Vergleich: Für die Story von Onimusha: Dawn of Dreams benötigte man durchschnittlich 18 Stunden. Mit den Nebeninhalten waren es 22 Stunden.

Kadowaki fügte zudem an, dass er Onimusha: Way of the Sword zu einem einzigen Band (Volume) machen wollte, das als Actionspiel befriedigt.

Onimusha: Way of the Sword wurde erst im letzten Dezember bei den Game Awards für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC angekündigt.