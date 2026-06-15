Onimusha: Way of the Sword: Capcom bestätigt Auflösung und FPS auf Konsolen

Capcom hat die Performance-Modi von Onimusha: Way of the Sword für Xbox, PS5 und Switch 2 enthüllt.

Wenige Monate vor dem Release hat Capcom die technischen Spezifikationen von Onimusha: Way of the Sword für die Konsolenfassungen veröffentlicht. Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erhalten dabei unterschiedliche Grafik- und Performance-Optionen.

Auf der Xbox Series X und PlayStation 5 stehen zwei Modi zur Auswahl. Der Performance-Modus zielt auf 60 FPS bei einer auf 4K hochskalierten Darstellung ab. Im Qualitätsmodus wird ebenfalls eine 4K-Ausgabe genutzt, die Bildrate bewegt sich jedoch zwischen 30 und 40 FPS.

Die Xbox Series S setzt auf eine hochskalierte 1080p-Auflösung. Hier sind ebenfalls 60 FPS im Performance-Modus vorgesehen, während der Qualitätsmodus laut Capcom zwischen 30 und 50 FPS erreichen kann.

Auf der Nintendo Switch 2 läuft das Actionspiel im TV-Modus mit hochskalierten 1080p und im Handheld-Modus mit hochskalierten 900p. Standardmäßig werden 30 FPS angestrebt, alternativ kann eine variable Bildrate zwischen 30 und 40 FPS aktiviert werden.

Onimusha: Way of the Sword – Konsolen-Spezifikationen im Überblick

Plattform Auflösung Bildrate PS5 Performance Hochskaliertes 4K 60 FPS PS5 Qualität Hochskaliertes 4K 30–40 FPS Xbox Series X Performance Hochskaliertes 4K 60 FPS Xbox Series X Qualität Hochskaliertes 4K 30–40 FPS Xbox Series S Performance Hochskaliertes 1080p 60 FPS Xbox Series S Qualität Hochskaliertes 1080p 30–50 FPS Switch 2 TV-Modus Hochskaliertes 1080p 30 FPS (optional 30–40 FPS variabel) Switch 2 Handheld Hochskaliertes 900p 30 FPS (optional 30–40 FPS variabel)

Onimusha: Way of the Sword erscheint am 25. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.