Onimusha: Way of the Sword: Capcom bestätigt Auflösung und FPS auf Konsolen

Wenige Monate vor dem Release hat Capcom die technischen Spezifikationen von Onimusha: Way of the Sword für die Konsolenfassungen veröffentlicht. Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erhalten dabei unterschiedliche Grafik- und Performance-Optionen.
Auf der Xbox Series X und PlayStation 5 stehen zwei Modi zur Auswahl. Der Performance-Modus zielt auf 60 FPS bei einer auf 4K hochskalierten Darstellung ab. Im Qualitätsmodus wird ebenfalls eine 4K-Ausgabe genutzt, die Bildrate bewegt sich jedoch zwischen 30 und 40 FPS.
Die Xbox Series S setzt auf eine hochskalierte 1080p-Auflösung. Hier sind ebenfalls 60 FPS im Performance-Modus vorgesehen, während der Qualitätsmodus laut Capcom zwischen 30 und 50 FPS erreichen kann.
Auf der Nintendo Switch 2 läuft das Actionspiel im TV-Modus mit hochskalierten 1080p und im Handheld-Modus mit hochskalierten 900p. Standardmäßig werden 30 FPS angestrebt, alternativ kann eine variable Bildrate zwischen 30 und 40 FPS aktiviert werden.
Onimusha: Way of the Sword – Konsolen-Spezifikationen im Überblick
|Plattform
|Auflösung
|Bildrate
|PS5 Performance
|Hochskaliertes 4K
|60 FPS
|PS5 Qualität
|Hochskaliertes 4K
|30–40 FPS
|Xbox Series X Performance
|Hochskaliertes 4K
|60 FPS
|Xbox Series X Qualität
|Hochskaliertes 4K
|30–40 FPS
|Xbox Series S Performance
|Hochskaliertes 1080p
|60 FPS
|Xbox Series S Qualität
|Hochskaliertes 1080p
|30–50 FPS
|Switch 2 TV-Modus
|Hochskaliertes 1080p
|30 FPS (optional 30–40 FPS variabel)
|Switch 2 Handheld
|Hochskaliertes 900p
|30 FPS (optional 30–40 FPS variabel)
Onimusha: Way of the Sword erscheint am 25. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erstmal bin ich theoretisch immer für Performance. Außer der Grafikmodus sieht deutlich besser aus, wie z.b bei Final Fantasy Rebirth. Dann würde ich vielleicht auch 30fps und bessere Grafik in Kauf nehmen
Danke für die Infos. 👍
Wird der Performance Modus bei mir.
Behalte es im Auge. Werde ich im Sale mal mitnehmen.
Keine Unterschiede bei der PS5 Pro?
Werd beides mal ausprobieren.
Denke Performance Modus