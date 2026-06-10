Onimusha: Way of the Sword: Capcom zeigt neue Switch 2 Gameplay-Szenen im Trailer

Neue Eindrücke aus dem Capcom-Universum: Der Nintendo Switch 2 Trailer zu Onimusha: Way of the Sword zeigt frische Spielszenen aus dem kommenden Actiontitel und rückt vor allem das Schwertkampf-Gameplay in den Mittelpunkt.
Der neue Serienteil erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, Epic Games Store sowie Windows. Eine Switch-2-Version wurde im Rahmen des Trailers ebenfalls präsentiert.
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Demo hat mir gefallen, war aber viel zu leicht.
Hoffentlich passen sie den schwierigkeitsgrad noch an.
Sind die Grade nicht sogar wählbar? Und „oben“ zu leicht? 🤔
Fand es auch viel zu einfach, habe richtig viel Mist gemacht und bin trotzdem nie gestorben, die Gegner gucken auch nur dumm in der Gegend herum und treten kaum in Aktion.
Gab ein Interview wo gesagt wurde, dass die Demo wohl extra leicht war um alle anzusprechen.
Wird hofentlich angepasst 🙂
Capcom liefert in letzter Zeit mächtig ab. Mal schauen, was das hier gibt.
Sieht schon sehr stark aus, Capcoms Serie reißt nicht ab.
Die Demo war ganz gut aber kaufen würde ich es mir nicht…in den Kämpfen fehlt iwie die Power…naja, ggf. mal für einen schmalen Taler 😉
Ich fand die Demo tatsächlich nicht gut. Der Schwierigkeitsgrad wurde ja schon angesprochen, aber mich hat auch das Demo Schlauchlevel irritiert. Dass das typisch Onimusha ist ist mir bewusst, hätte mir trotzdem einen Schritt vorwärts erhofft. Seit PS2 ist viel passiert, da könnte man dass auch ein bisschen variabler oder offener gestalten. Zudem gabs in der Demo kaum was zu entdecken, die Fässer welche zerschlagen werden können haben keinen Inhalt und ansonsten ist kaum Interaktion mit der Imgebung möglich 🤨
Mir hat der Trailer auf SoP nicht gefallen, kam aber auch noch nicht dazu die Demo zu spielen…mal sehen.
Finde es nach wie vor interessant. Muss ich aber nicht direkt zum Release haben.
Fande die Demo auch super aber die normalen Gegner waren wirklich zu leicht