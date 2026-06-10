Onimusha: Way of the Sword: Capcom zeigt neue Switch 2 Gameplay-Szenen im Trailer

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Image: ©CAPCOM CO.

Onimusha: Way of the Sword zeigt neuen Switch 2 Trailer mit Gameplay und Release-Datum.

Neue Eindrücke aus dem Capcom-Universum: Der Nintendo Switch 2 Trailer zu Onimusha: Way of the Sword zeigt frische Spielszenen aus dem kommenden Actiontitel und rückt vor allem das Schwertkampf-Gameplay in den Mittelpunkt.

Der neue Serienteil erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, Epic Games Store sowie Windows. Eine Switch-2-Version wurde im Rahmen des Trailers ebenfalls präsentiert.

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11 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 223075 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.06.2026 - 08:36 Uhr

    Die Demo hat mir gefallen, war aber viel zu leicht.
    Hoffentlich passen sie den schwierigkeitsgrad noch an.

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    • Katanameister 461390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.06.2026 - 08:45 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Fand es auch viel zu einfach, habe richtig viel Mist gemacht und bin trotzdem nie gestorben, die Gegner gucken auch nur dumm in der Gegend herum und treten kaum in Aktion.

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      • Drakeline6 223075 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.06.2026 - 08:56 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Gab ein Interview wo gesagt wurde, dass die Demo wohl extra leicht war um alle anzusprechen.
        Wird hofentlich angepasst 🙂

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  4. PlayIT 51745 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.06.2026 - 08:56 Uhr

    Die Demo war ganz gut aber kaufen würde ich es mir nicht…in den Kämpfen fehlt iwie die Power…naja, ggf. mal für einen schmalen Taler 😉

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  5. Hattori Hanzo 44145 XP Hooligan Schubser | 10.06.2026 - 10:22 Uhr

    Ich fand die Demo tatsächlich nicht gut. Der Schwierigkeitsgrad wurde ja schon angesprochen, aber mich hat auch das Demo Schlauchlevel irritiert. Dass das typisch Onimusha ist ist mir bewusst, hätte mir trotzdem einen Schritt vorwärts erhofft. Seit PS2 ist viel passiert, da könnte man dass auch ein bisschen variabler oder offener gestalten. Zudem gabs in der Demo kaum was zu entdecken, die Fässer welche zerschlagen werden können haben keinen Inhalt und ansonsten ist kaum Interaktion mit der Imgebung möglich 🤨

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  6. Teddofryo 127205 XP Man-at-Arms Gold | 10.06.2026 - 10:37 Uhr

    Mir hat der Trailer auf SoP nicht gefallen, kam aber auch noch nicht dazu die Demo zu spielen…mal sehen.

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  7. Blight 44540 XP Hooligan Schubser | 10.06.2026 - 11:15 Uhr

    Finde es nach wie vor interessant. Muss ich aber nicht direkt zum Release haben.

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  8. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 10.06.2026 - 18:18 Uhr

    Fande die Demo auch super aber die normalen Gegner waren wirklich zu leicht

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