Onimusha: Way of the Sword: Capcom zeigt neue Switch 2 Gameplay-Szenen im Trailer

Onimusha: Way of the Sword zeigt neuen Switch 2 Trailer mit Gameplay und Release-Datum.

Neue Eindrücke aus dem Capcom-Universum: Der Nintendo Switch 2 Trailer zu Onimusha: Way of the Sword zeigt frische Spielszenen aus dem kommenden Actiontitel und rückt vor allem das Schwertkampf-Gameplay in den Mittelpunkt.

Der neue Serienteil erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, Epic Games Store sowie Windows. Eine Switch-2-Version wurde im Rahmen des Trailers ebenfalls präsentiert.