Onimusha: Way of the Sword: Capcom zieht offenbar die Reißleine – großer Samurai-Titel könnte dem Herbst-Ansturm ausweichen

Neue Händlerlisten deuten auf einen früheren Veröffentlichungstermin für Onimusha: Way of the Sword hin.

Für Onimusha: Way of the Sword könnte sich der Veröffentlichungstermin ändern. Anlass für die Spekulationen sind aktualisierte Händlereinträge, die darauf hindeuten, dass Capcom den Release des Samurai-Actionspiels möglicherweise vorziehen wird.

Bislang wurde der Titel für den 25. September 2026 erwartet. Laut den neuen Angaben soll die Veröffentlichung nun rund drei Wochen früher erfolgen. Eine offizielle Bestätigung von Capcom liegt derzeit jedoch nicht vor.

Die mögliche Terminänderung würde in eine Entwicklung passen, die sich bereits bei mehreren Spielen abzeichnet. Der September 2026 gilt als einer der am stärksten besetzten Veröffentlichungsmonate der vergangenen Jahre. Zahlreiche große Titel konkurrieren innerhalb weniger Wochen um die Aufmerksamkeit der Spieler.

Zuletzt wurden bereits erste Verschiebungen bekannt, um dem dichten Release-Kalender auszuweichen. Beobachter vermuten daher, dass auch Capcom seine Veröffentlichungsstrategie anpassen könnte, um Onimusha: Way of the Sword mehr Raum im Markt zu verschaffen.

Da die Informationen bislang ausschließlich auf Händlereinträgen basieren, sollten sie vorerst als Gerücht betrachtet werden. Eine offizielle Ankündigung von Capcom steht noch aus.