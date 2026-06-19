Onimusha: Way of the Sword: Capcom zieht offenbar die Reißleine – großer Samurai-Titel könnte dem Herbst-Ansturm ausweichen

Für Onimusha: Way of the Sword könnte sich der Veröffentlichungstermin ändern. Anlass für die Spekulationen sind aktualisierte Händlereinträge, die darauf hindeuten, dass Capcom den Release des Samurai-Actionspiels möglicherweise vorziehen wird.
Bislang wurde der Titel für den 25. September 2026 erwartet. Laut den neuen Angaben soll die Veröffentlichung nun rund drei Wochen früher erfolgen. Eine offizielle Bestätigung von Capcom liegt derzeit jedoch nicht vor.
Die mögliche Terminänderung würde in eine Entwicklung passen, die sich bereits bei mehreren Spielen abzeichnet. Der September 2026 gilt als einer der am stärksten besetzten Veröffentlichungsmonate der vergangenen Jahre. Zahlreiche große Titel konkurrieren innerhalb weniger Wochen um die Aufmerksamkeit der Spieler.
Zuletzt wurden bereits erste Verschiebungen bekannt, um dem dichten Release-Kalender auszuweichen. Beobachter vermuten daher, dass auch Capcom seine Veröffentlichungsstrategie anpassen könnte, um Onimusha: Way of the Sword mehr Raum im Markt zu verschaffen.
Da die Informationen bislang ausschließlich auf Händlereinträgen basieren, sollten sie vorerst als Gerücht betrachtet werden. Eine offizielle Ankündigung von Capcom steht noch aus.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre wirklich besser es vorzuziehen, die Angst scheint langsam zu kicken.
Und irgendwie auch total hohl auf seine Art.
Man geht einem Spiel aus dem Weg um teilweise sogar mit mehreren zu konkurrieren.
Fühlt sich alles nur noch hohl an, bin mal gespannt wie die ganzen Spiele performen werden.
Die werden eher langsam vernünftig
Wollen GTA6 ausweichen um verkäufe nicht zu riskieren
Und quetschen alles in den September
Was quasi den selben Effekt hat
Ich finde sogar einen schlimmer.
Im Dezember z.b. hast du einen komplett freien PC Markt.
Und vor allem Weihnachten wo dann alle das haben was angeblich so toll ist.
Menschen halt.
Neuerscheinungen bringen dann das meiste wenn das Geld da ist und wenig Konkurrenz.
Weihnachts und Urlaubszeit eignen sich für sowas nicht. Beim einen fehlt das Geld, beim anderen will man eben das was man sonst nicht hat. Und Risiko zählt da nicht zu.
Der Dezember ist schwierig
Weihnachten kann da ziemlich teuer werden
Es werden zwar viele Games verkauft aber der
großteil dürfte da auch auf Gta6 gehen
Bei Nintendo wohl Zelda
Und der Pc wird allein die verlorenen
konsolen verkäufe nicht ersetzten können
Darum wollen viele vorher oder viel später (Februar)
ihre games auf den Markt werfen
Wäre schön, hab echt Bock auf das Game.
Ist doch ein seltenes Ereignis das ein Spiel früher als geplant erscheint.
Ich finde es inzwischen nicht mehr ganz ao extrem wie früher wo gefühlt 50% der Jährlichem Blockbuster in nur drei Monaten (Sep-Nov) erschienen sind.
Würde es auch Anfang August nehmen 🫣😅
Erst PRAGMATA jetzt Onimusha. Freut mich für Fans, dass es eventuell früher erscheint. 🙂
Genau das habe ich gesagt, als Fable erneut nach hinten verschoben wurde. Es macht keinen Sinn es nach hinten zu verlegen und klug wäre es es vorzuziehen. Es sei denn es gibt andere Gründe es erst später rauszubringen, besonders wenn es „angeblich schon fertig“ ist. Capcom zeigt hier wie es üblich ist und normal immer gemacht wird. Fertiges Spiel …check , zu viele Releases zur gleichen Zeit…check, dann halt morgen raus solange die Kunden noch Geld in der Tasche haben. Wenn X andere gute Spiele, wie im Falle von Fable, früher raus kommen und nicht alle Käufer sich mehr 20 Spiele in 2-3 Monaten mehr leisten können, ist es alleine schon von dem Standpunkt unlogisch es erst zu bringen, wenn dieses knappe Geld der Kunden schon für andere Spiele, die davor liegen, ausgegeben wurde. Nochmal es sei denn die Verschiebung hat ganz andere Gründe.