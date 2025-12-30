Onimusha: Way of the Sword: Creator fassen die Demo in nur drei Worten zusammen

Capcom hat ein neues Video zu Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht, das die weltweite Event‑Tour des Spiels zusammenfasst.
Im Clip sieht man verschiedene Creator, die die Demo gespielt haben und sie jeweils in drei Worten beschreiben sollen. Das Video dient als Stimmungsbild und zeigt, wie positiv und energiegeladen die Reaktionen auf das neue Onimusha‑Projekt ausfallen.
This past year, we brought Onimusha: Way of the Sword to events around the world. Watch a few creators describe the demo in 3 words!
⚔️ If you were one of the samurai-in-training who got to play the event demo, respond with your own 3 words. pic.twitter.com/pVaWpo4R64
4 Kommentare
Hack and slash/slay, ich fand es damals auf der Playstation interessant. Das Video macht schon Lust.
Auf das Game freu ich mich schon. Die alten Teile waren sehr gut.
Habe die alten Teile noch nicht gezockt, aber die Videos des kommenden Teils machen auf jeden Fall Lust auf mehr.
Ominusha, sehr geil das weckt Errinerungen.
Weiß noch damals ich als Knirps, noch Schulkind. Es ist Winter, Februar Ferien und ich lieg voll krank im Bett. Die 2 Wochen hab ich mir mit Onimusha verschlagen. Durchgespielt und war happy. Waren echt komische Ferien, krank, total verschneit aber gemütlich zu Hause und ein wirklich sehr cooles Game durchgezockt.