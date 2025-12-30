Onimusha: Way of the Sword: Creator fassen die Demo in nur drei Worten zusammen

Capcom zeigt neues Video: Onimusha‑Demo tourte um die Welt und Creator beschreiben sie in 3‑Wort‑Reaktionen

Capcom hat ein neues Video zu Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht, das die weltweite Event‑Tour des Spiels zusammenfasst.

Im Clip sieht man verschiedene Creator, die die Demo gespielt haben und sie jeweils in drei Worten beschreiben sollen. Das Video dient als Stimmungsbild und zeigt, wie positiv und energiegeladen die Reaktionen auf das neue Onimusha‑Projekt ausfallen.

This past year, we brought Onimusha: Way of the Sword to events around the world. Watch a few creators describe the demo in 3 words! ⚔️ If you were one of the samurai-in-training who got to play the event demo, respond with your own 3 words. pic.twitter.com/pVaWpo4R64 — Onimusha (@OnimushaGame) December 29, 2025