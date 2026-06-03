Onimusha: Way of the Sword: Demo ab sofort auf Xbox verfügbar

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Image: ©CAPCOM CO.

Onimusha: Way of the Sword Demo jetzt für Xbox Series X|S verfügbar.

Wer nicht bis zum vollständigen Release warten möchte, kann ab sofort einen ersten Blick auf Onimusha: Way of the Sword werfen. Capcom hat eine spielbare Demo für Xbox Series X|S veröffentlicht.

Die Demo bietet einen Vorgeschmack auf das Kampfsystem und die verschiedenen Schwertkampftechniken des Spiels. Spieler übernehmen die Kontrolle über Miyamoto Musashi und können dabei die Oni-Armament-Angriffe einsetzen, die eine zentrale Rolle im Kampfsystem spielen.

Darüber hinaus wartet mit Sasaki Ganryu bereits ein erster größerer Bossgegner auf die Spieler. Die Demo wurde speziell dafür konzipiert, die Action und die Kampfmechaniken des kommenden Titels vorzustellen.

Ein Übertrag des Spielfortschritts in die Vollversion ist nicht möglich. Wer die Demo spielt und entsprechende Speicherdaten besitzt, erhält nach Veröffentlichung des Hauptspiels jedoch den Bonusgegenstand „Charm: Kubi Akari“. Ausgerüstete Talismane verbessern die Fähigkeiten von Miyamoto Musashi.

Capcom weist außerdem darauf hin, dass sich die Demo in einigen Punkten von der finalen Version unterscheiden kann.

Onimusha: Way of the Sword erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, den Epic Games Store sowie Windows.

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7 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 56595 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.06.2026 - 08:18 Uhr

    Ist schon installiert und bin gespannt. 🙂 Danke für die Info. 👍🏻

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  2. de Maja 344495 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.06.2026 - 08:19 Uhr

    Wird heute Mittag sofort gezogen.

    Frag mich was will Capcom nächstes Jahr alles liefern wenn die dieses Jahr schon ein Brett nach dem anderen raushauen.

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  3. Robilein 1275890 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.06.2026 - 08:19 Uhr

    Danke für die Info. Demo lädt gerade, bin gespannt🙂

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  6. Rob Acid 18350 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 03.06.2026 - 08:42 Uhr

    Dank play anywhere wird es ein day one Kauf, für Control Resonant gilt natürlich das gleiche…

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