Onimusha: Way of the Sword: Demo im Video komplett durchgespielt

Wir zeigen euch im Video das packende Finale der Demo und verraten warum das Abenteuer starke Sekiro Vibes versprüht

Mit Onimusha Way of the Sword kehrt eine legendäre Marke zurück und lässt die Herzen von Actionfans höher schlagen.

Wenn ihr Sehnsucht nach packenden Schwertkämpfen und einer düsteren Atmosphäre habt, solltet ihr die aktuelle Testversion unbedingt genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben uns für euch bereits durch die gesamte Anspielversion gekämpft und präsentieren euch das komplette Gameplay bis zum bitteren Ende.

In unserem neuesten Video könnt ihr hautnah miterleben, wie sich das Kampfsystem anfühlt und welche spielerischen Herausforderungen euch in der Vollversion erwarten werden.

Schon nach den ersten Spielminuten wird klar, dass euch hier kein einfaches Buttonmashing erwartet. Das Spiel versprüht ganz deutliche Sekiro Vibes, was vor allem an dem enorm Fokus auf perfektes Timing beim Parieren und Ausweichen liegt.

Jeder Fehler wird von den gnadenlosen Gegnern sofort bestraft, sodass ihr die Angreifer genau beobachten müsst, um im richtigen Moment die Klingen kreuzen zu lassen. Wenn ihr die intensiven Duelle aus den Werken von FromSoftware liebt, werdet ihr euch bei diesem Kampfsystem sofort wie zu Hause fühlen und die taktische Tiefe der Schwertkunst in vollen Zügen genießen.

Die Demo hinterlässt einen fantastischen Eindruck und macht definitiv Lust auf mehr Action im feudalen Japan. Mit unserem Video Guide könnt ihr euch optimal auf die Gefahren vorbereiten und sehen, wie ihr die ersten Bosse erfolgreich in die Knie zwingt.

Die Entwickler zeigen hier eindrucksvoll, wie moderne Samurai-Games heutzutage aussehen müssen, um sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger vor den Bildschirm zu fesseln. Schaut euch den Clip an und schreibt uns danach super gerne in die Kommentare, ob ihr die Demo auch schon ausprobiert habt und wie euch die knackigen Kämpfe gefallen.

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