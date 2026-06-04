Onimusha: Way of the Sword: Demo im Video komplett durchgespielt

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Image: ©CAPCOM CO.

Wir zeigen euch im Video das packende Finale der Demo und verraten warum das Abenteuer starke Sekiro Vibes versprüht

Mit Onimusha Way of the Sword kehrt eine legendäre Marke zurück und lässt die Herzen von Actionfans höher schlagen.

Wenn ihr Sehnsucht nach packenden Schwertkämpfen und einer düsteren Atmosphäre habt, solltet ihr die aktuelle Testversion unbedingt genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben uns für euch bereits durch die gesamte Anspielversion gekämpft und präsentieren euch das komplette Gameplay bis zum bitteren Ende.

In unserem neuesten Video könnt ihr hautnah miterleben, wie sich das Kampfsystem anfühlt und welche spielerischen Herausforderungen euch in der Vollversion erwarten werden.

Schon nach den ersten Spielminuten wird klar, dass euch hier kein einfaches Buttonmashing erwartet. Das Spiel versprüht ganz deutliche Sekiro Vibes, was vor allem an dem enorm Fokus auf perfektes Timing beim Parieren und Ausweichen liegt.

Jeder Fehler wird von den gnadenlosen Gegnern sofort bestraft, sodass ihr die Angreifer genau beobachten müsst, um im richtigen Moment die Klingen kreuzen zu lassen. Wenn ihr die intensiven Duelle aus den Werken von FromSoftware liebt, werdet ihr euch bei diesem Kampfsystem sofort wie zu Hause fühlen und die taktische Tiefe der Schwertkunst in vollen Zügen genießen.

Die Demo hinterlässt einen fantastischen Eindruck und macht definitiv Lust auf mehr Action im feudalen Japan. Mit unserem Video Guide könnt ihr euch optimal auf die Gefahren vorbereiten und sehen, wie ihr die ersten Bosse erfolgreich in die Knie zwingt.

Die Entwickler zeigen hier eindrucksvoll, wie moderne Samurai-Games heutzutage aussehen müssen, um sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger vor den Bildschirm zu fesseln. Schaut euch den Clip an und schreibt uns danach super gerne in die Kommentare, ob ihr die Demo auch schon ausprobiert habt und wie euch die knackigen Kämpfe gefallen.

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14 Kommentare Added

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      • Zockejedekonsole 65355 XP Romper Domper Stomper | 04.06.2026 - 14:40 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Bei 30 Bildern werde ich zum Teil Seekrank.

        Ki
        Die sogenannte „Motion Sickness“ (Bewegungsübelkeit) bei 30 fps ist eine Form der Reisekrankheit. Sie entsteht durch einen sensorischen Konflikt: Ihre Augen nehmen schnelle, ruckartige Bildwechsel und Eingabeverzögerungen wahr, während Ihr Innenohr keine physische Bewegung registriert. Das Gehirn interpretiert diesen Widerspruch oft als Vergiftung oder Störung und reagiert mit Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen.

        0
      • DrFreaK666 280930 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.06.2026 - 15:44 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Was ist da kompliziert?
        Steam->Demos->Onimusha auf der Startseite.
        Auf der Xbox war die Demo allerdings nicht im Demos-Menu, obwohl bei Pragmata es Capcom auch richtig gemacht hat

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  4. Knappe 04 136590 XP Elite-at-Arms Silber | 04.06.2026 - 13:58 Uhr

    Ich werde die Demo am Wochenende spielen. Das Video sehe ich mir extra nicht an.

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  6. Katanameister 447800 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 04.06.2026 - 14:54 Uhr

    Gucke mir das Video nicht an, aber wenn ich das lese, möchte ich direkt die Demo zocken, am Wochenende werde ich das mal angehen.

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  7. Krawallier 168915 XP First Star Onyx | 04.06.2026 - 15:05 Uhr

    Sekiro war für mich ein Reinfall, da ich mit den Kontern nicht klar kam. WU Lomg war da gnädige und man konnte ja leveln, aber bei Sekiro zählten nur die Konter Skills, es gab keine echte Alternative anders zu spielen.

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