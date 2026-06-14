Onimusha: Way of the Sword: Demo überzeugt auf Xbox und PS5 im Technik-Test

Wenige Monate vor der Veröffentlichung von Onimusha: Way of the Sword sorgt die aktuelle Demo bereits für einen positiven Eindruck. In einem neuen Technik-Check wurden die Konsolenversionen des Actionspiels genauer unter die Lupe genommen – mit erfreulichen Ergebnissen für Xbox-Spieler.

Besonderes Augenmerk lag auf der PlayStation 5 Pro, die mit Raytracing-Reflexionen und PSSR-Upscaling zusätzliche grafische Verbesserungen bietet. Laut Analyse profitieren Spieler dort von einer sichtbar aufgewerteten Bildqualität gegenüber der Standard-PS5.

Trotz dieser Vorteile schneidet jedoch keine Version der Demo schlecht ab. Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S und die Standard-PS5 sollen eine überzeugende Vorstellung liefern. Vor allem die Tatsache, dass selbst die Xbox Series S einen soliden Eindruck hinterlässt, wird positiv hervorgehoben.

Damit setzt Capcom seinen aktuellen Erfolgskurs offenbar fort. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Jahren mit mehreren Veröffentlichungen technisch und spielerisch überzeugen, und auch Onimusha: Way of the Sword scheint auf einem guten Weg zu sein.

Offen bleiben derzeit lediglich Fragen zur angekündigten Nintendo-Switch-2-Version. Für die neue Konsole wurde bislang keine Demo veröffentlicht, sodass ein direkter Technikvergleich noch nicht möglich ist. Antworten darauf dürfte es spätestens zum finalen Release geben.

Onimusha: Way of the Sword erscheint im September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.