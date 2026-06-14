Onimusha: Way of the Sword: Demo überzeugt auf Xbox und PS5 im Technik-Test

Wenige Monate vor der Veröffentlichung von Onimusha: Way of the Sword sorgt die aktuelle Demo bereits für einen positiven Eindruck. In einem neuen Technik-Check wurden die Konsolenversionen des Actionspiels genauer unter die Lupe genommen – mit erfreulichen Ergebnissen für Xbox-Spieler.
Besonderes Augenmerk lag auf der PlayStation 5 Pro, die mit Raytracing-Reflexionen und PSSR-Upscaling zusätzliche grafische Verbesserungen bietet. Laut Analyse profitieren Spieler dort von einer sichtbar aufgewerteten Bildqualität gegenüber der Standard-PS5.
Trotz dieser Vorteile schneidet jedoch keine Version der Demo schlecht ab. Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S und die Standard-PS5 sollen eine überzeugende Vorstellung liefern. Vor allem die Tatsache, dass selbst die Xbox Series S einen soliden Eindruck hinterlässt, wird positiv hervorgehoben.
Damit setzt Capcom seinen aktuellen Erfolgskurs offenbar fort. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Jahren mit mehreren Veröffentlichungen technisch und spielerisch überzeugen, und auch Onimusha: Way of the Sword scheint auf einem guten Weg zu sein.
Offen bleiben derzeit lediglich Fragen zur angekündigten Nintendo-Switch-2-Version. Für die neue Konsole wurde bislang keine Demo veröffentlicht, sodass ein direkter Technikvergleich noch nicht möglich ist. Antworten darauf dürfte es spätestens zum finalen Release geben.
Onimusha: Way of the Sword erscheint im September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vorhin die Demo durchgezockt, richtig nice. Freue mich schon auf den Release.
Ich habe die Demo durchgezockt, hat mir echt gut gefallen. Und wieder beweist die Series X was für ein Monster es ist. Ein Top Ergebnis. Ich denke ich mach’s wie bei PRAGMATA und werde es vorbestellen.
Die Demo hat mir auch gefallen bis auf das teils zu passive Verhalten der Gegner KI, selbst auf der Series S sieht es gut aus
Ehrlich gesagt war ich von der Grafik eher enttäuscht, ja sie ist gut aber hab irgendwie mehr erwartet, die Texturen wirken irgendwie alt😅
Ja, so kann man es ausdrücken, modern und trotzdem altbacken.
Old school ist nicht unbedingt schlecht. Heut zu Tage sogar oftmals besser.
Ja klar, war ja auch nicht unbedingt negativ gemeint.
Wir ja auch 😅 Liegt auch an unseren Texturen 😬😆
Werd die Demo wohl morgen ma ausprobieren 😅 ma ein eigenes Bild zu machen ✌🏻
Capcom liefert halt. Onimusha: Way of the Sword Demo habe ich gespielt und läuft einwandfrei. 🙂
Finde ich gut das alle eine gute Version bekommen und sich am Spiel erfreuen können.
Muss ich mir mal anschauen