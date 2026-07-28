Onimusha: Way of the Sword: Die Genma sind neu und trotzdem kommen sie euch bekannt vor

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Image: ©CAPCOM CO.

Onimusha: Way of the Sword führt komplett neue Genma ein, bedient sich für deren Fähigkeiten und Designs aber bewusst bei früheren Spielen.

Mehr als 20 Jahre nach dem letzten Hauptteil soll Onimusha: Way of the Sword sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans erreichen. Direkte Verbindungen zu den Geschichten und Charakteren der früheren Spiele gibt es zwar nicht, bei den Gegnern greift Capcom allerdings bewusst einige bekannte Ideen auf.

Game Director Satoru Nihei erklärte gegenüber Game Informer, dass sämtliche Gegner des neuen Spiels komplett neu seien. Bestimmte Elemente älterer Genma wurden jedoch übernommen und für das neue Kampfsystem neu interpretiert.

Ein Beispiel ist Chijiko, dessen Kampfstil an den Reynaldo Genma aus dem ersten Onimusha erinnert. Beide setzen Tentakel ein, allerdings vermehrt sich Chijiko nicht, sondern teilt sich in zwei Gegner. Musashi kann diesen Vorgang zudem verhindern.

Andere Feinde erinnern optisch oder durch ihre Angriffe an frühere Kreaturen wie Bazuu oder Gyaran.

Nihei beschreibt das Vorgehen als eine Art Remix: Alte Elemente sollen Veteranen etwas Vertrautes bieten, ohne einfach die bisherigen Gegner erneut zu verwenden.

Onimusha: Way of the Sword erscheint am 4. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 25. September vorgesehen.

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5 Kommentare Added

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  1. Nibelungen86 388915 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 28.07.2026 - 15:47 Uhr

    Die Demo war irgendwie lahm und bei mir hat sich nicht das alte Onimusha Fealing eingestellt, werde das Spiel erst einmal skippen.

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    • Zockejedekonsole 69955 XP Romper Domper Stomper | 28.07.2026 - 16:16 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Die Schwierigkeits-Kritik: Das größte Manko der Demo war das Balancing. Viele Spieler und Magazine (darunter IGN) empfanden die ca. 30-minütige Anspielversion als deutlich zu leicht. Capcom-Produzenten mussten sich bereits öffentlich der Kritik stellen und erklären, dass die Vollversion mehr Biss bieten wird.

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  2. Lord Hektor 409880 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.07.2026 - 15:56 Uhr

    Ich hab so keine Zeit das Spiel direkt zu zocken, aber interessieren tut es mich auf jeden Fall ☝️.

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