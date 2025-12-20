Onimusha: Way of the Sword: Entwickler versprechen riesige Enthüllungen für das kommende Jahr

8 Autor: , in News / Onimusha: Way of the Sword
Unglaublich: Team arbeitet am Limit – mehrere neue Trailer zu Musashi‑Projekt Onimusha: Way of the Sword kurz vor Fertigstellung!

Das Entwicklerteam von Onimusha: Way of the Sword befindet sich im finalen Jahresendspurt und arbeitet intensiv an den kommenden Präsentationen für das neue Musashi‑Projekt.

Rund ein Jahr nach dem ersten Ankündigungstrailer zeigt sich, wie stark sich das Spiel seitdem weiterentwickelt hat.

Die damals gezeigten Szenen rund um die Geister am Kiyomizu‑dera‑Tempel und Musashis Auftritt auf der Bühne wurden ausschließlich für die Ankündigung produziert und sind nicht Teil des finalen Spiels.

Bereits damals wollte das Team erste Gameplay‑Elemente integrieren und zeigte deshalb den Kampf gegen den Hitotsume Gasa. Im Rückblick wird deutlich, wie stark sich Grafik, Animationen und Gameplay seitdem verbessert haben.

Aktuell bereitet das Team mehrere neue Trailer vor und diskutiert intensiv darüber, welche Szenen und visuellen Eindrücke darin enthalten sein sollen.

Da die Aufnahmen parallel zur laufenden Entwicklung entstehen, wird jede Szene sorgfältig geprüft, um unfertige Elemente zu vermeiden und die bestmöglichen Sequenzen auszuwählen. Die Entwickler legen großen Wert auf Details und Qualität, was sich spürbar in der stetigen Verbesserung der Trailer widerspiegelt.

Für euch bedeutet das, dass im kommenden Jahr zahlreiche neue Trailer und begleitende Videos erscheinen werden, die einen immer klareren Blick auf das Spiel ermöglichen. Die Produktion läuft auf Hochtouren, und das Team plant bereits weitere Präsentationen, die die Fortschritte und die visuelle Entwicklung des Projekts zeigen werden.

  3. DerOpaZockt 78420 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.12.2025 - 12:58 Uhr

    Nach so langer Zeit wieder News zu dem Spiel zu bekommen ist großartig. Werde mir die Trailer heute Abend in Ruhe anschauen und nicht nur am Handy.

  4. khrim 7140 XP Beginner Level 3 | 20.12.2025 - 13:05 Uhr

    Onimusha nur her damit, kann es kaum erwarten das es erscheint

  6. danbu 70310 XP Tastenakrobat Level 1 | 20.12.2025 - 13:09 Uhr

    Hoffe wirklich sehr, dass es nicht zu souls-artig wird.

