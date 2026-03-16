Onimusha: Way of the Sword: Entwickler zeigt erstmals unheimlichen Schauplatz

Zu Onimusha: Way of the Sword wurde mit dem Underground Laboratory erstmals ein unheimlicher Schauplatz unterhalb Kyoto enthüllt.

Satoru Nihei, Game Director von Onimusha: Way of the Sword, richtet sich nach dem jüngsten Trailer mit einer Dankesbotschaft an die Community. Er freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen zum Auftritt beim Capcom Spotlight und bestätigt, dass das Team sich bereits in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Gleichzeitig stellt er einen neuen Schauplatz vor, der einen wichtigen Teil der Spielwelt ausmacht. Das Underground Laboratory liegt tief unter dem Zentrum Kyotos und wurde vom mächtigen Gegner Dokyo errichtet, um neue Genmas zu erschaffen.

Die Gestaltung des Ortes orientiert sich an klassischen japanischen Geisterhäusern, deren unheimliche Atmosphäre durch die Schatten auf den Shoji‑Wänden verstärkt wird. Onimusha: Way of the Sword nutzt diesen Ort, um die bedrohliche Stimmung der Reihe weiter auszubauen und die Herkunft der Genmas stärker zu beleuchten.

Nihei betont, dass Spieler selbst herausfinden müssen, welche Geheimnisse das Labor verbirgt.