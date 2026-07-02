Onimusha: Way of the Sword: Erscheint früher als geplant

Onimusha: Way of the Sword erscheint früher als bislang angekündigt. Wie Capcom bestätigt hat, wird das Actionspiel nun bereits am 4. September 2026 veröffentlicht.

Mit der Vorverlegung erhalten Fans die Möglichkeit, früher in das neue Abenteuer der traditionsreichen Action-Reihe einzusteigen. Gründe für die Anpassung des Veröffentlichungstermins nannte Capcom bislang nicht.

Onimusha: Way of the Sword erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.