Onimusha: Way of the Sword: Erscheint früher als geplant

Onimusha: Way of the Sword erscheint früher als bislang angekündigt. Wie Capcom bestätigt hat, wird das Actionspiel nun bereits am 4. September 2026 veröffentlicht.
Mit der Vorverlegung erhalten Fans die Möglichkeit, früher in das neue Abenteuer der traditionsreichen Action-Reihe einzusteigen. Gründe für die Anpassung des Veröffentlichungstermins nannte Capcom bislang nicht.
Onimusha: Way of the Sword erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie sie alle doch noch versuchen dem Unvermeidlichen auszuweichen 😅
Dem Tod?
Nee GTA 😆
Shit, da wollte ich eigentlich Blood of Dawnwalker spielen.
Blood of Dawnwalker wird doch wahrscheinlich ein Patchfall.
Ich zock die Games nach Zustand.
je nachdem kann man die trotzdem genießen.
Hatte auch viel spaß an Cyberpunk ohne Patches.
Da hat Dawnwalker für mich wesentlich mehr Vorrang als Onimusha, obwohl, bei Onimusha müsste man schneller durch sein, verdammt 😅😆
Nee, Dawnwalker hat Vorrang, komplett neue IP, die mir auf dem ersten Blick schonmal gefällt und den Ex CDPR Leuten will man auch den Erfolg gönnen.
Ist doch super für Fans von Onimusha: Way of the Sword. 👍🏻🙂
War zu erwarten, die Angst vor GTA war einfach zu groß.
Hammer, ich bi sowas vo parat! Ändlich gits mal wieder rächts Fueter für mini Series X. S’isch ja scho fascht es Wunder, dass es Game mal früener chunt anstatt ständig verschobe z’werde – das hani bi Capcom scho lang nüme erläbt.
Ich freu mich jetzt scho druf, de Samuraischtil wider uf de Bildschirm z’zaubere. Wenn s’Gameplay so rasant wird wie bi de alte Teil, dänn brennt d’Hütte. Mini Xbox isch uf jede Fall scho mal warmgloffe und wartet nume druf, d’Muskle lo spiele z’la – bring it on!