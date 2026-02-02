Onimusha: Way of the Sword: Hommage an Klassiker, aber ohne Rückkehrer

Capcom bestätigt: Soul‑Absorption, Issen‑Konter & ikonische Moves kehren zurück – doch Onimusha: Way of the Sword erzählt eine völlig neue Geschichte ohne bekannte Charaktere.

Onimusha: Way of the Sword bleibt der DNA der Serie treu, schlägt aber erzählerisch und strukturell einen klar eigenen Weg ein. In einem Gespräch mit Game Informer erklärt Director Satoru Nihei, dass das Team bewusst klassische Onimusha‑Elemente integriert hat – darunter Seelenabsorption, Issen‑Konter und das vertraute Gefühl eines schnellen, präzisen Hack‑and‑Slash‑Gameplays.

„Action ist absolut essenziell für Onimusha. Ikonische Elemente wie Soul Absorption und Issen Counters sind sehr präsent, und wir haben viel Sorgfalt in ihre Umsetzung gesteckt.“

Mehr als nur Gegner zerlegen

Nihei betont, dass Way of the Sword nicht nur auf reines Zuschlagen setzt. Das Spiel enthält tiefere Systeme, die taktisches Denken erfordern.

Das zeigen auch die bisherigen Gameplay‑Präsentationen:

Parieren spielt eine größere Rolle und verstärkt Musashis Fähigkeiten

Parrys können Gegner in bestimmte Richtungen umlenken

Gegner besitzen Stamina, die in Bosskämpfen entscheidend ist

Ein erschöpfter Boss ermöglicht einen Break Issen für massiven Schaden

Hommagen – ja. Alte Charaktere – nein.

Das Team hat bewusst Elemente eingebaut, die Fans der alten Spiele wiedererkennen werden. Selbst der berühmte Downward Thrust kehrt in einer neuen Form zurück:

„Unter bestimmten Bedingungen, ja! Musashi kann sein Schwert in einen gefallenen Gegner rammen.“

Gleichzeitig stellt Nihei klar: Es gibt keine direkte Story‑Verbindung zu früheren Teilen. Keine bekannten Figuren, keine Fortsetzung alter Handlungsstränge.

Stattdessen konzentriert sich Way of the Sword auf eine eigenständige Interpretation der Legende von Miyamoto Musashi – inspiriert vom legendären Schauspieler Toshiro Mifune – und seinem Rivalen Sasaki Kojirō.

Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber Onimusha: Way of the Sword erscheint später dieses Jahr für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.