Onimusha: Way of the Sword: Keine Bedenken wegen vollem Release-Fenster

Onimusha: Way of the Sword Producer Akihito Kadowaki macht sich keine Sorgen wegen dem vollgepackten Release-Fenster im September.

Mit Onimusha: Way of the Sword feiert eine der großen Capcom-Marken vergangener Tage am 25. September ihr Comeback. Was einer erfolgreichen Rückkehr der Action-Reihe im Weg stehen könnte oder diese zumindest erschweren könnte, ist das vollgepackte Release-Fenster im September.

Die Konsolenversion von Dune: Awakening, Control Resonant, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Hot Wheels Infinite Rush und Silent Hill Townfall erscheinen in derselben Woche, Fire Emblem: Fortune’s Weave, RuneScape: Dragonwilds, Marvel’s Wolverine, Ace Combat 8: Wings of Ikaruga und Minecraft Dungeons 2 innerhalb von zehn Tagen.

Kein Grund zur Sorge für Producer Akihito Kadowaki. Onimusha: Way of the Sword wisse spielerisch zu überzeugen und werde sich aufgrundessen auch gegenüber der Konkurrenz behaupten können, so Kadowaki gegenüber VGC:

„Wir waren ziemlich überrascht. Wir hatten zwar damit gerechnet, dass viele Titel in diesem Zeitraum erscheinen würden, waren aber dennoch überrascht, wie viele Spiele es tatsächlich waren.“ „Wir glauben, dass unsere Hauptfigur Musashi neben dem Spielspaß im Kampf selbst ein entscheidendes Verkaufsargument ist. Die Issen-Mechanik, die Paraden und all diese Elemente sorgen zusammen für ein wirklich einzigartiges, frisches Spielerlebnis, daher machen wir uns keine Sorgen.“