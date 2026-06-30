Onimusha: Way of the Sword: Keine Bedenken wegen vollem Release-Fenster

Mit Onimusha: Way of the Sword feiert eine der großen Capcom-Marken vergangener Tage am 25. September ihr Comeback. Was einer erfolgreichen Rückkehr der Action-Reihe im Weg stehen könnte oder diese zumindest erschweren könnte, ist das vollgepackte Release-Fenster im September.
Die Konsolenversion von Dune: Awakening, Control Resonant, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Hot Wheels Infinite Rush und Silent Hill Townfall erscheinen in derselben Woche, Fire Emblem: Fortune’s Weave, RuneScape: Dragonwilds, Marvel’s Wolverine, Ace Combat 8: Wings of Ikaruga und Minecraft Dungeons 2 innerhalb von zehn Tagen.
Kein Grund zur Sorge für Producer Akihito Kadowaki. Onimusha: Way of the Sword wisse spielerisch zu überzeugen und werde sich aufgrundessen auch gegenüber der Konkurrenz behaupten können, so Kadowaki gegenüber VGC:
„Wir waren ziemlich überrascht. Wir hatten zwar damit gerechnet, dass viele Titel in diesem Zeitraum erscheinen würden, waren aber dennoch überrascht, wie viele Spiele es tatsächlich waren.“
„Wir glauben, dass unsere Hauptfigur Musashi neben dem Spielspaß im Kampf selbst ein entscheidendes Verkaufsargument ist. Die Issen-Mechanik, die Paraden und all diese Elemente sorgen zusammen für ein wirklich einzigartiges, frisches Spielerlebnis, daher machen wir uns keine Sorgen.“
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist ja nicht so als ob es alle dieselbe Gruppe von Spielen ist. Die haben alle Ihre eigene Zielgruppe außer die ganzen Rollenspiele die dabei sind. Onimusha und Ace Combat haben keine Konkurrenz zu der Zeit. Ist ja nicht wie früher wo alle Shooter oder Sportspiele in den selben 2 Monaten des Jahres in direkter Konkurrenz rausgekommen sind. Außer Streamern und Influenzern die wahrscheinlich alles gleichzeitig für ihr Publikum kaufen und anspielen werden, beschränkt sich der Rest in der Regel auf ein Genre nur die Gamepass Spiele sind die Ausnahmen.
Bin gespannt wie viele publisher im September jammern werden
„Unser game hat sich aus unergründlichen Gründen
unter den Erwartungen verkauft“ 🤦