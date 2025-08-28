Onimusha: Way of the Sword: Meisterhafte Klingenaction im 10 Minuten Gameplay-Video

In der Demoversion von Onimusha: Way of the Sword erhaltet ihr einen umfassenden Einblick in die spielerischen Möglichkeiten des kommenden Actiontitels.

Das Video zeigt euch rund zehn Minuten Gameplay, das auf Events wie der Gamescom und der PAX West präsentiert wird. Bereits zu Beginn werdet ihr in die Grundlagen eingeführt und erlebt, wie das Blocken aus jeder Richtung funktioniert.

Kurz darauf wird das Nahkampfsystem demonstriert, das es erlaubt, gegnerische Verteidigungen effektiv zu durchbrechen. Im weiteren Verlauf seht ihr, wie Deflection- und Parry-Techniken das Kampfsystem variantenreich gestalten und euch präzises Timing abverlangen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient das Oni Armament, das eine deutliche Verstärkung der Kampfkraft ermöglicht. Darüber hinaus wird eine Stealth Attack gezeigt, die euch erlaubt, Gegner lautlos auszuschalten.

Mit dem Issen-Manöver wird eine präzise und tödliche Technik vorgestellt, die in ihrer erweiterten Form als Break Issen noch mehr Wirkung entfaltet.

Schließlich präsentiert das Video den Blazing State von Onimusha: Way of the Sword, der euch in eine besonders mächtige Form versetzt. Onimusha: Way of the Sword bietet euch in dieser frühen Fassung eine Vorschau auf ein komplexes und dynamisches Kampfsystem, wobei sich alle Inhalte noch ändern können, da das Spiel sich weiterhin in Entwicklung befindet.