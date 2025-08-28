Onimusha: Way of the Sword: Meisterhafte Klingenaction im 10 Minuten Gameplay-Video

In der Demoversion von Onimusha: Way of the Sword erhaltet ihr einen umfassenden Einblick in die spielerischen Möglichkeiten des kommenden Actiontitels.
Das Video zeigt euch rund zehn Minuten Gameplay, das auf Events wie der Gamescom und der PAX West präsentiert wird. Bereits zu Beginn werdet ihr in die Grundlagen eingeführt und erlebt, wie das Blocken aus jeder Richtung funktioniert.
Kurz darauf wird das Nahkampfsystem demonstriert, das es erlaubt, gegnerische Verteidigungen effektiv zu durchbrechen. Im weiteren Verlauf seht ihr, wie Deflection- und Parry-Techniken das Kampfsystem variantenreich gestalten und euch präzises Timing abverlangen.
Besondere Aufmerksamkeit verdient das Oni Armament, das eine deutliche Verstärkung der Kampfkraft ermöglicht. Darüber hinaus wird eine Stealth Attack gezeigt, die euch erlaubt, Gegner lautlos auszuschalten.
Mit dem Issen-Manöver wird eine präzise und tödliche Technik vorgestellt, die in ihrer erweiterten Form als Break Issen noch mehr Wirkung entfaltet.
Schließlich präsentiert das Video den Blazing State von Onimusha: Way of the Sword, der euch in eine besonders mächtige Form versetzt. Onimusha: Way of the Sword bietet euch in dieser frühen Fassung eine Vorschau auf ein komplexes und dynamisches Kampfsystem, wobei sich alle Inhalte noch ändern können, da das Spiel sich weiterhin in Entwicklung befindet.
Die Demo können sie gerne für alle freischalten 🙂
Das wäre super, da hoffe ich auch drauf.
Da sagste was 👍
Spricht mich vom Video her auf jeden Fall voll an
Spricht mich auch an, aber entweder der Spieler im Video zockt mit den Füssen oder die Steuerung scheint hakelig…
Mal selbst Hand anlegen dürften wär halt schon cool. ^^
Bin gespannt, wie sich das Kämpfen anfühlt. Es sieht ja ehrlich gesagt schon erstmal ein bisschen nach Soulslike aus, auch wenn sie behaupten, dass es keines sein soll.
Also ich hab niemand am Boden rumrollen gesehen 😅
Das wird schon richtig geil! So muss man eine alte Marke aus der Versenkung holen.👍🏻
Sieht auf jeden Fall schonmal ganz gut aus, bis zur Veröffentlichung werden sie sicher noch einige Dinge verbessern können.
Erinnert so ein bisschen an Sekiro. Auch mit den roten Konterpunkten usw. Bin auf jeden Fall gespannt auf das Game.
Das gefällt mir richtig gut 😯.
Sieht schon richtig gut aus, ich mag zwar keine „Bulletsponge“ bei den Standardgegnern aber scheint sich noch in Grenzen zu halten und variiert je nach Technik.