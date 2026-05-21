Onimusha: Way of the Sword: Mögliche Enthüllung im Juni erwartet

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Image: ©CAPCOM CO.

Insider spricht von stabiler Entwicklung bei Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Way of the Sword scheint laut aktuellen Einschätzungen weiterhin gut im Zeitplan für einen Release im Jahr 2026 zu liegen. Auch wenn Capcom selbst noch kein konkretes Datum genannt hat, verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Entwicklung stabil voranschreitet und sich der Titel bereits in einer späten Produktionsphase befindet.

Brancheninsider NateTheHate spricht davon, dass das Projekt „well on track for this year“ sei. Eine offizielle Bestätigung steht zwar weiterhin aus, dennoch passt diese Einschätzung zu früheren Aussagen des Studios, das bereits im März von „finalen Entwicklungsphasen“ sprach.

Für eine mögliche Termin-Enthüllung bieten sich vor allem zwei große Events im Juni an: das State of Play am 2. Juni oder das Summer Game Fest am 5. Juni. Capcom ist traditionell auf beiden Shows stark vertreten, weshalb dort eine konkrete Ankündigung als wahrscheinlich gilt.

Beim möglichen Release-Fenster wird bereits spekuliert, dass Sommermonate wie Juli oder August realistisch sein könnten. Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.

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9 Kommentare Added

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  1. Erra 24925 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 10:12 Uhr

    Bei den ganzen super Capcom Releases in letzter Zeit müssten sie sich eigentlich auch vor AAA nicht fürchten…

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  2. I Legend l 42145 XP Hooligan Krauler | 21.05.2026 - 10:14 Uhr

    „Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.“ Finde ich witzig, wie der Elephant im Raum nicht erwähnt wird 😀

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  3. Robilein 1270090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 10:19 Uhr

    „Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.“

    Ich sehe da ganz andere Titel. GTA V I, Fable, Gears of War: E-Day etc.

    Bin gespannt ob Capcom das erfolgreiche Momentum dieses Jahr halten kann. Mit PRAGMATA haben sie ja schon das bisherige Spiel des Jahres veröffentlicht🙂

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    • GERxJOHNNY 86530 XP Untouchable Star 3 | 21.05.2026 - 10:20 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Es wird als eines der stärksten Spielejahre in die Geschichtsbücher eingehen, sofern nicht noch Spiele nach hinten verschoben werden

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      • Robilein 1270090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 10:27 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ich gehe auch davon aus. Dieses Jahr ist ja bisher schon unfassbar stark. Von AAA-Krachern wie Crimson Desert, PRAGMATA und Forza Horizon 6, bis hin zu Indie-Highligts wie Coffee Talk Tokyo oder Subnautica 2, Replaced, Hades 2 und und und. Und es erscheinen noch einige Kracher dieses Jahr. Bin wunschlos glücklich🙂

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  4. GERxJOHNNY 86530 XP Untouchable Star 3 | 21.05.2026 - 10:19 Uhr

    Mal schauen wie der neue Teil so wird. Die älteren haben sich ja immer sehr Resident Evilig gespielt

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  5. Vayne1986 53155 XP Nachwuchsadmin 6+ | 21.05.2026 - 10:22 Uhr

    Das nächste Highlight von Capcom nach Resident Evil: Requiem, Monster Hunter Stories 3 & PRAGMATA? 😀

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  6. Bensche 63850 XP Romper Stomper | 21.05.2026 - 10:29 Uhr

    Das wird super. Die Serie war auf der PS2 schon top. Ein echt sehr starkes Jahr von Capcom.

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