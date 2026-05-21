Onimusha: Way of the Sword: Mögliche Enthüllung im Juni erwartet

Onimusha: Way of the Sword scheint laut aktuellen Einschätzungen weiterhin gut im Zeitplan für einen Release im Jahr 2026 zu liegen. Auch wenn Capcom selbst noch kein konkretes Datum genannt hat, verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Entwicklung stabil voranschreitet und sich der Titel bereits in einer späten Produktionsphase befindet.

Brancheninsider NateTheHate spricht davon, dass das Projekt „well on track for this year“ sei. Eine offizielle Bestätigung steht zwar weiterhin aus, dennoch passt diese Einschätzung zu früheren Aussagen des Studios, das bereits im März von „finalen Entwicklungsphasen“ sprach.

Für eine mögliche Termin-Enthüllung bieten sich vor allem zwei große Events im Juni an: das State of Play am 2. Juni oder das Summer Game Fest am 5. Juni. Capcom ist traditionell auf beiden Shows stark vertreten, weshalb dort eine konkrete Ankündigung als wahrscheinlich gilt.

Beim möglichen Release-Fenster wird bereits spekuliert, dass Sommermonate wie Juli oder August realistisch sein könnten. Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.