Onimusha: Way of the Sword: Mögliche Enthüllung im Juni erwartet

Onimusha: Way of the Sword scheint laut aktuellen Einschätzungen weiterhin gut im Zeitplan für einen Release im Jahr 2026 zu liegen. Auch wenn Capcom selbst noch kein konkretes Datum genannt hat, verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Entwicklung stabil voranschreitet und sich der Titel bereits in einer späten Produktionsphase befindet.
Brancheninsider NateTheHate spricht davon, dass das Projekt „well on track for this year“ sei. Eine offizielle Bestätigung steht zwar weiterhin aus, dennoch passt diese Einschätzung zu früheren Aussagen des Studios, das bereits im März von „finalen Entwicklungsphasen“ sprach.
Für eine mögliche Termin-Enthüllung bieten sich vor allem zwei große Events im Juni an: das State of Play am 2. Juni oder das Summer Game Fest am 5. Juni. Capcom ist traditionell auf beiden Shows stark vertreten, weshalb dort eine konkrete Ankündigung als wahrscheinlich gilt.
Beim möglichen Release-Fenster wird bereits spekuliert, dass Sommermonate wie Juli oder August realistisch sein könnten. Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.
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Bei den ganzen super Capcom Releases in letzter Zeit müssten sie sich eigentlich auch vor AAA nicht fürchten…
„Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.“ Finde ich witzig, wie der Elephant im Raum nicht erwähnt wird 😀
„Spätere Termine wirken zunehmend eng, da der Release-Kalender bereits mit großen Titeln wie Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero und weiteren AAA-Releases gefüllt ist.“
Ich sehe da ganz andere Titel. GTA V I, Fable, Gears of War: E-Day etc.
Bin gespannt ob Capcom das erfolgreiche Momentum dieses Jahr halten kann. Mit PRAGMATA haben sie ja schon das bisherige Spiel des Jahres veröffentlicht🙂
Es wird als eines der stärksten Spielejahre in die Geschichtsbücher eingehen, sofern nicht noch Spiele nach hinten verschoben werden
Ich gehe auch davon aus. Dieses Jahr ist ja bisher schon unfassbar stark. Von AAA-Krachern wie Crimson Desert, PRAGMATA und Forza Horizon 6, bis hin zu Indie-Highligts wie Coffee Talk Tokyo oder Subnautica 2, Replaced, Hades 2 und und und. Und es erscheinen noch einige Kracher dieses Jahr. Bin wunschlos glücklich🙂
Mal schauen wie der neue Teil so wird. Die älteren haben sich ja immer sehr Resident Evilig gespielt
Das nächste Highlight von Capcom nach Resident Evil: Requiem, Monster Hunter Stories 3 & PRAGMATA? 😀
Das wird super. Die Serie war auf der PS2 schon top. Ein echt sehr starkes Jahr von Capcom.
Der nächste Capcom Hit. Das ist einfach Capcoms Jahr 😀