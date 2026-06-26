Onimusha: Way of the Sword: Neuer Bossgegner Dohatsu-ten vorgestellt

Capcom gewährt einen weiteren Blick auf den Schwertkampf und einen neuen Genma-Gegner in Onimusha: Way of the Sword.

Für Onimusha: Way of the Sword hat Capcom während des aktuellen Capcom Spotlight einen neuen Gegner vorgestellt, der sich dem Protagonisten Miyamoto Musashi in den Weg stellen wird.

Im Mittelpunkt des neuen Gameplay-Materials steht Dohatsu-ten, ein besonders schneller und aggressiver Genma-Krieger. Die dämonische Kreatur stammt aus den Tiefen der Hölle und dringt in die Welt der Sterblichen ein, wo sie Musashi in einem intensiven Bosskampf herausfordert.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen erneut den Fokus auf präzise Schwertkämpfe und schnelle Reaktionen. Dohatsu-ten setzt dabei auf hohe Geschwindigkeit und kompromisslose Angriffe, wodurch der Kampf zu einer der bislang spektakulärsten Begegnungen des Spiels werden könnte.

Capcom nutzte die Präsentation außerdem, um auf die laufende Vorbestellungsphase aufmerksam zu machen. Vorbesteller erhalten den Schwert-Skin „Sealed Curse“ sowie den Talisman „Lion Dog“ als Bonusinhalte.

Wer das Actionspiel bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren möchte, kann zudem ab sofort auf eine Demo zugreifen. Diese steht über den PlayStation Store, den Xbox Store sowie auf PC via Steam und Epic Games Store zum Download bereit.

Onimusha: Way of the Sword erscheint im September 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC.