Onimusha: Way of the Sword: Neuer Leak deutet auf Release im September 2026 hin

Ein aktueller Leak liefert Hinweise auf den möglichen Release-Zeitraum von Onimusha: Way of the Sword.

Ein neuer Leak rund um Onimusha: Way of the Sword sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Gaming-Community und deutet auf einen möglichen Veröffentlichungstermin im Herbst 2026 hin.

Der Hinweis stammt laut Angaben von Insider „Intercelluar“, der in der Vergangenheit bereits mehrere Projekte korrekt vorab geleakt haben soll, darunter unter anderem Informationen zu verschiedenen Ubisoft- und Rayman-Projekten. Eine offizielle Bestätigung seitens des Publishers oder der Entwickler liegt jedoch nicht vor.

Dem Leak zufolge könnte Onimusha: Way of the Sword am 25. September 2026 erscheinen. Weitere Details zu Plattformen oder möglichen Editionen wurden in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Da es sich um eine inoffizielle Information handelt, bleibt der genannte Termin bis auf Weiteres unbestätigt. Erfahrungsgemäß können sich solche Zeitfenster im Verlauf der Entwicklung noch ändern.

Sobald offizielle Informationen vorliegen, dürfte sich zeigen, ob sich der im Leak genannte Zeitraum bestätigt.