Onimusha: Way of the Sword: Neuer Trailer enthüllt Musashis Geschichte

Übersicht

Capcom zeigt im vierten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword neue Einblicke in Musashis Story.

Capcom hat mit dem vierten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword einen weiteren Einblick in das kommende Schwertkampf-Actionspiel veröffentlicht.

Unter dem Titel Musashi’s Story rückt der legendäre Schwertkämpfer Miyamoto Musashi in den Mittelpunkt, der gegen seinen Willen die Macht der Oni annimmt und dadurch in einen epischen Konflikt hineingezogen wird. Der Trailer zeigt nicht nur neue Szenen seiner Geschichte, sondern stellt auch zusätzliche Charaktere vor, die eng mit Musashis Schicksal verbunden sind.

Spieler erwarten eine Mischung aus packender Story, dynamischen Duellen und der mystischen Oni-Kraft, die Musashi sowohl Fluch als auch Stärke zugleich bedeutet.

Mit dem Fokus auf Musashis Charakterentwicklung erweitert Onimusha: Way of the Sword die legendäre Spielreihe um eine neue Dimension, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger in die düstere Welt der Oni zieht.

Der neue Trailer macht deutlich, dass Spieler sich auf ein actiongeladenes Abenteuer mit tiefgreifender Story und beeindruckender Next-Gen-Inszenierung freuen dürfen.

Onimusha: Way of the Sword setzt die bekannte Reihe im Jahr 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam fort und kombiniert klassische Action-Elemente mit intensiven Schwertkämpfen.

    Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr, mir gefällt die Optik besonders gut.

