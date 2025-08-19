Onimusha: Way of the Sword: Neuer Trailer zeigt düstere Genma-Experimente

Capcom enthüllt neue Gegner und Storyelemente im dritten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword!

Mit dem dritten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword präsentiert Capcom neue Einblicke in das kommende Actionspiel, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.

Im Mittelpunkt des Trailers stehen die sogenannten Genma-Experimente, die euch eine Reihe grotesker und gefährlicher Gegner vorstellen. Ihr übernehmt die Rolle von Musashi, einem legendären Schwertkämpfer, der sich in einer düsteren Version des feudalen Japans gegen übernatürliche Bedrohungen behaupten muss.

Die gezeigten Szenen deuten darauf hin, dass die Genma nicht nur als Gegner auftreten, sondern auch Teil einer größeren Verschwörung sind, die mit dunkler Magie und alchemistischen Verfahren verbunden ist.