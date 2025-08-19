Onimusha: Way of the Sword: Neuer Trailer zeigt düstere Genma-Experimente

3 Autor: , in News / Onimusha: Way of the Sword
Übersicht

Capcom enthüllt neue Gegner und Storyelemente im dritten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword!

Mit dem dritten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword präsentiert Capcom neue Einblicke in das kommende Actionspiel, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.

Im Mittelpunkt des Trailers stehen die sogenannten Genma-Experimente, die euch eine Reihe grotesker und gefährlicher Gegner vorstellen. Ihr übernehmt die Rolle von Musashi, einem legendären Schwertkämpfer, der sich in einer düsteren Version des feudalen Japans gegen übernatürliche Bedrohungen behaupten muss.

Die gezeigten Szenen deuten darauf hin, dass die Genma nicht nur als Gegner auftreten, sondern auch Teil einer größeren Verschwörung sind, die mit dunkler Magie und alchemistischen Verfahren verbunden ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Onimusha: Way of the Sword

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 181960 XP Battle Rifle Man | 19.08.2025 - 21:05 Uhr

    Auch ein sehr interessantes Spiel, Capcom haut echt wieder einiges raus die nächste Zeit.

    0
  3. Lord Hektor 304150 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.08.2025 - 21:09 Uhr

    Ich hab zwar noch nie ein Onimusha gespielt, muss aber sagen, dass es echt nach einem guten Spiel ausschaut.

    0

Hinterlasse eine Antwort