Onimusha: Way of the Sword: Neues Spiel von Capcom enthüllt

Die Onimusha-Serie von Capcom erwacht mit Onimusha: Way of the Sword, einem brandneuen Titel, der im Jahr 2026 erscheint, zu neuem Leben.

Onimusha: Way of the Sword wurde von Capcom bei den The Game Awards 2024 enthüllt. Das Spiel soll im Jahr 2026 veröffentlicht werden.

In epischen Schwertkämpfen schwingt ein einsamer Samurai eine geschärfte Klinge und den Oni Gauntlet. Inmitten des Kampfgetümmels und einer Flut von Blut denkt er über den Grund für seinen Kampf nach.

Das Spiel spielt in Kyoto in der frühen Edo-Periode, wo die historische Stadt von der ruchlosen Malice verwandelt wurde und monströse Feinde, die als „Genma“ bekannt sind, die Gegend belagern.