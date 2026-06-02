Onimusha: Way of the Sword: Release-Termin, neuer Trailer mit Boss-Kampf und Demo enthüllt

Mit einem neuen Trailer konkretisiert Capcom den Release von Onimusha: Way of the Sword und zeigt erstmals neue Gameplay-Szenen.

Capcom hat im Rahmen der State of Play neue Details zu Onimusha: Way of the Sword enthüllt und dabei sowohl den Release-Termin bestätigt als auch eine spielbare Demo veröffentlicht.

Onimusha: Way of the Sword erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, den Epic Games Store sowie Windows.

Parallel zum neuen Trailer steht ab sofort eine kostenlose Demo zur Verfügung, die erstmals selbst spielbare Einblicke in das kommende Schwertkampf-Actionspiel ermöglicht.

Die Demo führt Spieler unter anderem zum historischen Kiyomizu-dera-Tempel und konfrontiert sie mit einem intensiven Kampf gegen Sasaki Ganryu, den schicksalhaften Rivalen von Protagonist Miyamoto Musashi. Als Bonus erhalten Demo-Spieler zum Release des Vollspiels den „Kubi Akari“-Charme.

Im neuen Trailer selbst wird erstmals die Region Mount Ōe außerhalb Kyotos gezeigt, die von dem mächtigen Genma Shuten Dōji kontrolliert wird. Musashi kämpft sich dort durch eine stark befestigte Festung und nutzt seine übernatürlichen Fähigkeiten, um sich durch die Verteidigungslinien zu bewegen.

Gegen Ende des Trailers wird zudem eine neue Transformation angedeutet: Musashi entfesselt seine Oni-Kräfte vollständig und nimmt die Form eines Oni-Kriegers an, was einen der zentralen Höhepunkte des gezeigten Materials darstellt.