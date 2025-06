Onimusha: Way of the Sword: Spiel ist nicht Open World und kein Soulslike

Onimusha: Way of the Sword ist dem Game Director zufolge kein Open World und kein Soulslike.

Onimusha: Way of the Sword wird kein knallhartes Spiel, dass euch in den Kämpfen verzweifeln lässt. Es ist kein Soulslike, wie Game Director Satoru Nihei in einem Interview klarstellte.

Nihei sagte via Automaton Media: „Onimusha: Way of The Sword ist kein Open-World-Spiel und auch kein strafendes Die-and-Retry-Spiel (Soulslike). Zwar werden erfahrene Action-Spieler zweifellos ihre Freude daran haben, aber unser Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das auch Spielern Spaß macht, die Action-Spiele nicht zu ihren Stärken zählen. In Way of The Sword lag unser Hauptaugenmerk darauf, das Aufeinandertreffen der Klingen durch die Action zum Ausdruck zu bringen.“

Die für die Reihe bekannte Fähigkeit „Issen“, in denen der Spieler schnell ausweichen und einen starken Gegenangriff (kritischer Treffer) ausführen kann, wird laut Nihei auch in Way of the Sword enthalten sein.

„Die Möglichkeit, schwächere Gegner mit dem normalen Issen sofort zu töten, ist eines der repräsentativen Spielelemente der Serie und kommt auch im neuen Titel vor.“ „Andere Aktionen, die wir unverändert beibehalten haben, sind diejenigen, die mit dem Oni-Handschuh zusammenhängen. Die Fähigkeit, Seelen zu absorbieren, kommt auch in Way of the Sword vor, […] und als Teil der Identität der Serie halten wir sie für sehr wichtig.“