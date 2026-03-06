Onimusha: Way of the Sword: Stylische Klingen-Action im Trailer entfesselt

Onimusha: Way of the Sword zeigt sich im neuen Trailer des Capcom Spotlight und liefert frische Eindrücke aus Kyoto der frühen Edo-Zeit.

Capcom hat im jüngsten Spotlight Livestream einen neuen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword vorgestellt. Das Video zeigt frische Szenen aus dem kommenden Schwertkampf-Actionspiel. Einige Szenen wurden mit deaktivierten Gewalteffekten aufgenommen, doch die Wucht der Kämpfe bleibt trotzdem spürbar.

Der Trailer wirft einen atmosphärischen Blick auf Kyoto und zeigt, wie Capcom die historische Kulisse in Szene setzt.

Im Mittelpunkt stehen die schnellen, präzisen und intensiven Schwertduelle, die das Herzstück des Spiels bilden. Die gezeigten Szenen vermitteln ein Gefühl für das Tempo und die Wucht der Kämpfe, die euch 2026 erwarten.

Die Veröffentlichung von Onimusha: Way of the Sword ist für 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XS und Steam angesetzt. Ein konkretes Datum steht noch aus, doch der neue Trailer zeigt, dass die Entwicklung gut voranschreitet.