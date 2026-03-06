Onimusha: Way of the Sword: Stylische Klingen-Action im Trailer entfesselt

Capcom hat im jüngsten Spotlight Livestream einen neuen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword vorgestellt. Das Video zeigt frische Szenen aus dem kommenden Schwertkampf-Actionspiel. Einige Szenen wurden mit deaktivierten Gewalteffekten aufgenommen, doch die Wucht der Kämpfe bleibt trotzdem spürbar.
Der Trailer wirft einen atmosphärischen Blick auf Kyoto und zeigt, wie Capcom die historische Kulisse in Szene setzt.
Im Mittelpunkt stehen die schnellen, präzisen und intensiven Schwertduelle, die das Herzstück des Spiels bilden. Die gezeigten Szenen vermitteln ein Gefühl für das Tempo und die Wucht der Kämpfe, die euch 2026 erwarten.
Die Veröffentlichung von Onimusha: Way of the Sword ist für 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XS und Steam angesetzt. Ein konkretes Datum steht noch aus, doch der neue Trailer zeigt, dass die Entwicklung gut voranschreitet.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sieht grandios aus! Ich habe damals Onimusha schon sehr gern gespielt also wird auch dieser Teil definitv gespielt.
Der nächste Capcom Kracher.
Resi 9, Pragmata und Onimusha, ende des Jahres noch der Resi 9 DLC.
Was für ein geiles Capcom Jahr.
Starker Trailer 👍.
Mag ich sehr 🙂 Bleibt auf der Liste
Also wenn das so gut wird wie Resi Requiem, dann ist das echt ein Pflichttitel, Capcom haut echt raus, schade das Sony solche Singleplayer Games nicht mehr hinbekommt😅😆