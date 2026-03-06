Onimusha: Way of the Sword: Stylische Klingen-Action im Trailer entfesselt

5 Autor: , in News / Onimusha: Way of the Sword
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Onimusha: Way of the Sword zeigt sich im neuen Trailer des Capcom Spotlight und liefert frische Eindrücke aus Kyoto der frühen Edo-Zeit.

Capcom hat im jüngsten Spotlight Livestream einen neuen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword vorgestellt. Das Video zeigt frische Szenen aus dem kommenden Schwertkampf-Actionspiel. Einige Szenen wurden mit deaktivierten Gewalteffekten aufgenommen, doch die Wucht der Kämpfe bleibt trotzdem spürbar.

Der Trailer wirft einen atmosphärischen Blick auf Kyoto und zeigt, wie Capcom die historische Kulisse in Szene setzt.

Im Mittelpunkt stehen die schnellen, präzisen und intensiven Schwertduelle, die das Herzstück des Spiels bilden. Die gezeigten Szenen vermitteln ein Gefühl für das Tempo und die Wucht der Kämpfe, die euch 2026 erwarten.

Die Veröffentlichung von Onimusha: Way of the Sword ist für 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XS und Steam angesetzt. Ein konkretes Datum steht noch aus, doch der neue Trailer zeigt, dass die Entwicklung gut voranschreitet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Onimusha: Way of the Sword

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SPQRaiden 70435 XP Tastenakrobat Level 1 | 06.03.2026 - 13:11 Uhr

    Das sieht grandios aus! Ich habe damals Onimusha schon sehr gern gespielt also wird auch dieser Teil definitv gespielt.

    0
  2. Drakeline6 194755 XP Grub Killer Elite | 06.03.2026 - 13:15 Uhr

    Der nächste Capcom Kracher.
    Resi 9, Pragmata und Onimusha, ende des Jahres noch der Resi 9 DLC.
    Was für ein geiles Capcom Jahr.

    0
  5. de Maja 329095 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.03.2026 - 14:51 Uhr

    Also wenn das so gut wird wie Resi Requiem, dann ist das echt ein Pflichttitel, Capcom haut echt raus, schade das Sony solche Singleplayer Games nicht mehr hinbekommt😅😆

    0

Hinterlasse eine Antwort