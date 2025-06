Onimusha: Way of the Sword: Über 30 beeindruckende Screenshots veröffentlicht

Zu Onimusha: Way of the Sword wurden über 30 beeindruckende Screenshots veröffentlicht, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Die Bilder zeigen beeindruckende Szenen aus Kämpfen, Charakterporträts sowie atmosphärische Umgebungen und verdeutlichen die grafische Qualität, die das Spiel für seine Zeit auszeichnete.

Und falls ihr noch ein paar Wallpaper benötigt, dann schaut hier vorbei.