Onimusha: Way of the Sword: Übernatürliche Samurai-Action

Capcom hat weitere Informationen zu Onimusha: Way of the Sword vorgestellt. Das Actionspiel ist ein brandneues Abenteuer der klassischen Onimusha-Franchise.

Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Serie seit fast zwei Jahrzehnten und kehrt in ein düsteres Fantasy-Feudal-Japan zurück, in dem Samurai in bahnbrechenden Kämpfen auf das Übernatürliche treffen. Onimusha: Way of the Sword erscheint weltweit im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Onimusha ist in der Sengoku-Periode verwurzelt, Japans legendären Zeitalter der Krieg führenden Staaten. Die Spiele vermischen Geschichte mit japanischer Folklore und erzählen Geschichten von Kriegern, die die mystischen Kräfte der Oni beherrschen.

Diese Helden werden in einen Konflikt mit den Genma hineingezogen, unerbittlichen Monstern, die die Welt erobern wollen. Das Franchise debütierte 2001 und zog die Spielenden sofort mit seinen überzeugenden schwertbasierten Kämpfen und dem aufregenden „Issen“-Konter in seinen Bann.

Die Serie erlangte auch Anerkennung für ihre fesselnden Geschichten, in denen historische Figuren und reale Ereignisse in einem düsteren Fantasy-Setting dargestellt werden. Nachdem Onimusha als eines der meistverkauften Spiele von Capcom immer beliebter geworden ist, beginnt nun eine neue Ära.

Onimusha: Way of the Sword spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht.

Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom dämonischen Genma heimgesucht.

Im ersten Trailer zu Onimusha: Way of the Sword liefert sich ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

Das Video könnt ihr euch noch einmal hier anschauen: