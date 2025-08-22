Onimusha: Way of the Sword: Unterwelt bietet spannende Schwertkämpfe

Die Unterwelt von Onimusha: Way of the Sword bietet packende Schwertkämpfe gegen epische Kreaturen.

Ein spannender neuer Trailer zu Onimusha: Way of the Sword feierte im Rahmen der ONL-Präsentation seine Premiere und taucht in eine unheimliche neue Umgebung innerhalb der düsteren Fantasiewelt ein.

Das neueste Bildmaterial enthüllte außerdem monströse Gegner und gab einen Einblick in die Kampfmechanik, die das Herzstück der Schwertkampf-Action bildet.

Tief unter dem Setting von Kyoto befindet sich ein geheimes Labor, in dem eine finstere und rätselhafte Gestalt namens Dokyo daran arbeitet, neue Genma zu erschaffen. Zu ihren verdrehten Kreationen gehören:

Groß-Nue: Ein wildes, chimärenartiges Ungeheuer, das die Kraft des Blitzes nutzen kann.

Ein wildes, chimärenartiges Ungeheuer, das die Kraft des Blitzes nutzen kann. Kogashira: Menschen, die von parasitären Genma verdorben wurden und giftige Wolken der Bosheit erzeugen.

Menschen, die von parasitären Genma verdorben wurden und giftige Wolken der Bosheit erzeugen. Chijiko: Eine groteske Masse aus miteinander verwobenen menschlichen Gesichtern mit weitreichenden Tentakeln.

Um sich einen Weg durch diese Abscheulichkeiten zu bahnen, setzt der Protagonist Musashi Miyamoto seine eigenen Kräfte ein, darunter die ikonischen Issen und Seelen absorbierende Fähigkeiten, die den Kern des Onimusha™-Erlebnisses bilden:

Ablenken: Eine Verteidigungsaktion, die Angriffe – einschließlich Projektile – auf den Gegner zurückwirft.

Eine Verteidigungsaktion, die Angriffe – einschließlich Projektile – auf den Gegner zurückwirft. Parieren: Gut getimte Blocks, die eingehende Angriffe abwehren, können Gegner ins Wanken bringen, Lücken für Gegenangriffe schaffen und Feinde sogar zurück in ihre Verbündeten oder das Gelände stoßen.

Gut getimte Blocks, die eingehende Angriffe abwehren, können Gegner ins Wanken bringen, Lücken für Gegenangriffe schaffen und Feinde sogar zurück in ihre Verbündeten oder das Gelände stoßen. Lohe-Zustand: Eine vorübergehende Offensivkraft, die durch mehrere Paraden ausgelöst wird und auch blaue Seelen erzeugt, die Spezialangriffe mit Oni-Kraft befeuern.

Eine vorübergehende Offensivkraft, die durch mehrere Paraden ausgelöst wird und auch blaue Seelen erzeugt, die Spezialangriffe mit Oni-Kraft befeuern. Seelenabsorption: Wählt im Eifer des Gefechts den richtigen Moment, um die Seelen besiegter Gegner zu absorbieren, um Gesundheit wiederherzustellen, Ausrüstung zu verbessern, neue Fähigkeiten freizuschalten und vieles mehr.

Wählt im Eifer des Gefechts den richtigen Moment, um die Seelen besiegter Gegner zu absorbieren, um Gesundheit wiederherzustellen, Ausrüstung zu verbessern, neue Fähigkeiten freizuschalten und vieles mehr. Issen: Schlage Gegner eine Sekunde bevor sie zuschlagen, um diesen risikoreichen, aber lohnenden Gegenangriff auszuführen, der ein ikonisches Element der Onimusha-Reihe ist.

Der Trailer gibt auch einen Einblick in Kampfhandlungen, die über den Schwertkampf hinausgehen, darunter Bogenschießen und eine doppelschneidige Klinge mit einem Wirbelwindangriff. Weitre Gameplay Details werden bekannt gegeben, wenn sich Onimusha: Way of the Sword seiner Veröffentlichung im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam nähert.

Der spannende neue Trailer zu Onimusha: Way of the Sword kann hier noch einmal angesehen werden: