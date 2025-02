Onimusha: Way of the Sword: Wiederbelebung der Actionspielreihe

Nach der Ankündigung melden sich die Entwickler in einem neuen Onimusha: Way of the Sword-Video zu Wort.

Capcom hat im Rahmen der Game Awards 2024 mit Onimusha: Way of the Sword einen neuen Teil der beliebten Actionspielreihe angekündigt. Das Spiel ist für 2026 geplant und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen, wurde ein Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny angekündigt, das noch dieses Jahr erscheinen soll.

Onimusha: Way of the Sword spielt im Kyoto der frühen Edo-Zeit, das von dunklen Mächten heimgesucht wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines einsamen Samurai, der mit dem legendären Oni-Handschuh ausgestattet ist und sich in intensiven Schwertkämpfen gegen die dämonischen Genma behaupten muss.

Dies markiert die Rückkehr der Onimusha-Reihe nach fast zwei Jahrzehnten, seit der Veröffentlichung von Onimusha: Dawn of Dreams im Jahr 2006. Capcom plant zudem, weitere frühere Marken wiederzubeleben, um kontinuierlich hochwertige Titel zu produzieren.

Erfahrt mehr über das neueste Spiel der Onimusha-Reihe von Produzent Akihito Kadowaki und Game Director Satoru Nihei, die ihre Gedanken zu dieser völlig neuen Wiederbelebung der Serie mitteilen.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen: