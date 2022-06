Onsen Master: Betreuung von Kunden in heißen Bädern ab Sommer

Autor:, in / Onsen Master

Onsen Master, ein Spiel zur Verwaltung von Kunden in heißen Bädern, das eine Mischung aus „Overcooked“ und „Spirited Away“ ist, kommt diesen Sommer für PC und Konsolen heraus.

Heute lädt Whitethorn Games – Publisher von gemütlichen Indie-Hits wie APICO, Wytchwood und Lake – zusammen mit dem Entwickler Waking Oni Games die Spieler ein, sich von den wohltuenden Wassern von Izajima umspülen zu lassen, wenn ihr Kundenmanagement-Spiel Onsen Master diesen Sommer erscheint. Das Spiel wird für Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich sein.

Onsen Master bietet Einzel- und Zweispieler-Kooperationen im Arcade-Stil, bei denen die Spieler die Kunden ihrer heißen Quellen betreuen und die richtigen Zutaten zur Heilung ihrer Beschwerden zubereiten und zusammenstellen müssen. Es kann schon hektisch genug sein, um die heißen Brunnen herumzulaufen, umherstreifende Kunden anzusprechen und die richtigen Gebräue in die richtigen Bäder zu geben, aber lästige Yokai versuchen auch noch, den exzellenten Service der Spieler zu behindern. Kann Mu die Hindernisse überwinden, um die Gemeinden von Izajima wiederzubeleben und wieder zusammenzubringen? Findet es heraus!

Das Konzept für Onsen Master geht auf das Jahr 2015 zurück, als der Gründer von Waking Oni Games, Derrick Fields, von seinen regelmäßigen Wiederholungen von Spirited Away inspiriert wurde, insbesondere von einem Abschnitt des Films, in dem der Protagonist mit Geistern in einem Badehaus arbeitet.

Dies bildete die Grundlage für das Spielprinzip von Onsen Master, bei dem es um die Verwaltung der Kunden einer heißen Quelle geht, sowie für das japanische Setting und die Ästhetik des Spiels.

Nach fünf Jahren Entwicklungszeit, einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und Beta-Phase sowie der Partnerschaft mit Whitethorn Games ist Onsen Master endlich bereit, im Sommer zu erscheinen.