Onsen Master: Heiße Quellen können ab sofort betreut werden

Autor:, in / Onsen Master

Xbox-Spieler können in Onsen Master ab sofort ihrer eigenen heißen Quellen samt Kundschaft betreuen.

Von Whitethorn Games – dem Herausgeber von gemütlichen Indie-Hits wie APICO, Wytchwood und Lake – und dem Entwickler Waking Oni Games ist das Arcade-Spiel Onsen Master zur Verwaltung von Kunden in heißen Quellen jetzt für Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich.

Derrick Fields, Gründer von Waking Oni Games, sagte: „Onsen Master war in den letzten sieben Jahren ein Teil meines Lebens. Ich und das gesamte Team von Waking Oni Games freuen uns, die fertige Vision endlich mit der Welt zu teilen!“

Dr. Matthew White, CEO von Whitethorn Games: „Es war ein wahres Vergnügen, mit dem Team von Waking Oni Games zu arbeiten. Onsen Master ist ein wunderbares, einzigartiges Spiel, bei dem wir stolz darauf sind, ein Teil davon zu sein. Wir freuen uns darauf, dass die Leute es in vollem Umfang erleben können!“

Onsen Master bietet Einzel- und Zweispieler-Kooperationen im Arcade-Stil, bei denen die Spieler die Kunden ihrer heißen Quellen betreuen und die richtigen Zutaten zur Heilung ihrer Beschwerden zubereiten und zusammenstellen müssen. Es kann schon hektisch genug sein, um die heißen Quellen herumzulaufen, umherstreifende Kunden anzusprechen und die richtigen Mittel in die richtigen Bäder zu geben, aber lästige Yokai versuchen auch noch, den Spielern den exzellenten Service zu verderben.

Eine dunkle Wolke hängt über der Insel Izajima, und ihre Auswirkungen lasten schwer auf den Bewohnern. Bösartige Geister, Yokai genannt, laufen in den heißen Quellen der Insel Amok. Und der große Onsen-Meister, Hüter der heißen Quellen und Heiler von Krankheiten, ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Spieler schlüpfen in die Rolle seines Lehrlings Mu, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und herauszufinden, was mit dem Onsen-Meister geschehen ist!

Features

Spring Fling: Erlebt eine kurze und süße Geschichte für bis zu zwei Spieler und entdeckt die Insel Izajima in einer Erzählung im Stil eines visuellen Romans mit einer niedlichen Anime-Ästhetik.

Der Kunde hat immer Recht: Überspringt die Geschichte und stürzt euch direkt in den Arcade-Modus! Wählt eines der 6 heißen Frühlingslevels, um eure Fähigkeiten im Kundenservice auf die Probe zu stellen.

Die Hitze ist an: Nehmt es mit anderen Spielern in einem kompetitiven Couch-Mehrspielermodus auf, in dem jeder Spieler seine Kunden in derselben heißen Quelle bedienen muss.

Spa-Musik: Ein Original-Soundtrack voller Melodien, die an ein feudales Märchen erinnern, komponiert von Dorrell Ettienne.

Der Launch-Trailer zu Onsen Master: