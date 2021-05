Open Country: Details zum Open-World-Jagdspiel im Arcarde-Stil

Autor:, in / Open Country

Das Outdoor-Abenteuer Open Country erscheint am 03. Juni 2021. Hier gibt es weitere Informationen zum Open-World-Jagdspiel im Arcarde-Style.

Den Trailer zu Open Country, dem Open-World-Jagdspiel im Arcarde-Style, haben wir euch bereits präsentiert. Dabei gibt 505 Games weitere Einblicke in das Outdoor-Abenteuer, das Spaß für alle bieten sopll. Die Spieler sehen neue Details zu den Angel-, Fahrzeug- und Wanderelementen des Spiels und lernen den treuen Jagdhund des Protagonisten kennen.

Open Country versetzt die Spieler in die Wanderstiefel eines ganz normalen Büroangestellten, der sich nach Abwechslung vom beengten Stadtleben sehnt. Um der Hektik und dem Trubel der Großstadt zu entfliehen, begeben die Spieler:innen sich begleitet von ihrem virtuellen Hund in die ungezähmte Natur und entdecken ihre Überlebenskünste und die neu gewonnene Freiheit in der Wildnis.

Open Country Screenshots

Open Country Features

Freiheit & Entdeckergeist – Die Spieler:innen durchstreifen drei handgemachte Landschaften samt Wettersystemen und einheimischer Flora und Fauna. Ein Geländewagen bringt sie durch bergiges Terrain.

Jagd & Abenteuer – Als Survival-Spezialist muss man Gefahren erkennen und stets seine Vorräte im Auge haben. Ob beim Jagen, Angeln oder Ressourcen sammeln – die Wildnis steckt voller Herausforderungen.

Meisterschaft & Lohn – Die Spieler:innen können sich hochstufen und bessere Waffen und Ausrüstung erhalten, indem sie Aufgaben und Missionen in der Stadt und für Gary auf der ‚Snowridge Lodge‘ erledigen. Die wahren Meister ihres Fachs werden zum ‚Master Outdoorsman‘.

Open Country wird von Funlabs entwickelt und ist ab Donnerstag, den 3. Juni 2021 zum Preis von 14,99 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Open Country ist bereits jetzt für die Wunschliste auf Steam für PC verfügbar.