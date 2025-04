Oppidum: Trailer zum Koop-Survivalspiel

Baut, erforscht, passt eure Erfahrungen an und überlebt in Oppidum, einem Fantasy-Koop-Survivalspiel für bis zu vier Spieler.

EP Games veröffentlicht Oppidum, ein kooperatives Survival-Abenteuer für 1-4 Spieler, am 23. April 2025 für 29,99 $ auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, inklusive Cross-Play.

Ein blühendes Lager in einer magischen Welt

In Oppidum werden die Spieler auf die verzauberte Insel Insule gerufen, wo sie mit Freunden zusammenarbeiten, um ein blühendes Lager zu errichten, Ressourcen zu sammeln, wichtige Ausrüstungsgegenstände herzustellen und sich einer mysteriösen Korruption entgegenzustellen, die die Insel bedroht.

Spielt allein oder im Team mit bis zu 3 Freunden und nutzt eure Stärken und Strategien, um Insule vor der drohenden Gefahr zu retten.

Passt euer Abenteuer an

Oppidum ist auf verschiedene Spielstile und Vorlieben ausgerichtet und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten:

Spielmodi: Relaxed (kein Tod), Smooth (reduzierter Feindschaden), As Designed und Hardcore (erhöhte Herausforderungen).

Charaktererstellung: Erstellt euren Charakter, indem ihr unter anderem Frisur, Farbe, Körperform, Stimme, Lieblingsfarbe oder verschiedene Gesichtsanpassungen auswählt, um euch bestmöglich darzustellen.

Einige zusätzliche Zugänglichkeitsoptionen: Möglichkeit, keine Tasten zu halten

Anpassbare Sichtbarkeit des Quest-Trackers

Anpassbare Schadensmultiplikatoren für Ressourcen und Gegner

Anpassbare Haltbarkeitseinstellungen für Werkzeuge, Waffen und Rüstungen



Lernt denkwürdige Charaktere kennen

Euer primärer Reiseführer Kay: Ein liebenswertes Geschöpf, das nach einem mysteriösen „Zwischenfall“ unerwartete Probleme hat (Details sollten vorerst geheim gehalten werden!).

Dora, die reisende Händlerin: Eine der charmanten Bewohnerinnen von Insule, die täglich den Ort wechselt. Haltet euch mit Ressourcen bereit, wenn ihr auf ihren wandernden Laden trefft!

Adaptives Storytelling für jedermann

Die Erzählung von Oppidum passt sich mühelos an den Spielstil an. Taucht in die reichhaltige Geschichte ein oder stürzt euch direkt in die Action mit klaren Questmarkern, die euch den Weg weisen. Es gibt mehrere Möglichkeiten für Spieler, die Geschichte voranzutreiben, und jeder Durchlauf wird sich einzigartig anfühlen.

Original-Soundtrack macht eure Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis

Mit dem Original-Soundtrack von Oppidum, der die Magie und das Geheimnis von Insule einfängt, taucht Ihr noch tiefer in das Abenteuer ein.

Erste Previews haben die Fans bereits begeistert, und der heutige finale Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das Erlebnis.