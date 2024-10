Orange Season: Idyllisches Farm-RPG jetzt auf Xbox spielbar

Autor:, in / Orange Season

Es ist an der Zeit, unvergessliche Erlebnisse zu ernten, denn SOEDESCO und Innerfire Studios kündigen die Veröffentlichung des Farmleben-RPGs Orange Season an, das ab sofort auf Steam, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PlayStation 5 erhältlich ist.

Nach Jahren im Early Access ist nun endlich der lang ersehnte Moment gekommen, in dem die Spieler in das komplette Farming-Erlebnis von Orange Season eintauchen können.

Dieser Meilenstein markiert nicht nur einen bedeutenden Sprung für das Spiel, sondern unterstreicht auch die unschätzbaren Beiträge der engagierten Community, deren Feedback und Unterstützung entscheidend zur Entwicklung des Spiels beigetragen haben.

Um die Veröffentlichung zu feiern, ist der offizielle Launch-Trailer jetzt live und gibt den Spielern einen kleinen Einblick in die fröhlichen Farmaktivitäten, die in Orange Season warten.

Betretet die lebendige Orangenstadt, in der ihr den Traum eines Landwirts wahr werden lassen könnt. Baut eine Vielzahl von Feldfrüchten an, kümmert euch um eure Tiere, schließt Freundschaften und verwandelt eure Farm in einen blühenden Teil der Gemeinschaft.

Über Orange Season

Orange Season ist ein entzückendes Farm-RPG, das von den Klassikern des Genres inspiriert ist! Verwirklicht eure Farmträume in der charmanten Orangenstadt.

Baut Feldfrüchte an, züchtet Tiere, fischt und baut Minen, um eine erfolgreiche und profitable Farm aufzubauen. Knüpft Kontakte zu den Bewohnern, indem ihr ihnen bei Quests helft, und knüpft bedeutungsvolle Beziehungen, die ein Leben lang halten werden.

Gönnt euch von Zeit zu Zeit eine Pause, indem ihr an Stadtfesten und Minispielen teilnehmt. Erkundet und baut eine Farm auf, während ihr die Herausforderungen eures neuen Lebens in Orange Season meistert!