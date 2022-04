Orcs Must Die! 3: Tipping the Scales DLC liefert zahlreiche neue Inhalte

Für Orcs Must Die! 3 wurde der neue Tipping the Scales DLC mit zahlreichen neuen Inhalten für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht.

Robot Entertainment, ein unabhängiges Entwicklungs- und Publishing-Studio, kündigte an, dass der brandneue Tipping the Scales DLC für Orcs Must Die! 3 ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Steam und PlayStation 4 erhältlich ist.

Mit der brandneuen Tuatara-Rasse und ihren vier Gegnertypen werden die Spieler mit einer neuen Handgatling-Waffe, der Briar Patch Trap und einem Reptilian Carapace Trinket ausgestattet, und das alles in einem neuen Wüstenbiom.

Der DLC „Tipping the Scales“ enthält außerdem fünf neue Szenarien, darunter ein Kriegsszenario – Untrained Grounds (inspiriert von der Karte Orcs Must Die! Unchained Training Grounds), Sandstorm Shelter, Oasis Outpost, Sand Sea Castle und Desert Wall (Kriegsszenario).

Darüber hinaus enthält der neue DLC vier Endloskarten, zwei neue Skins – Cygnus Sand Skin und Vorwick Sand Skin – sowie sechs neue Erfolge. Der Tipping the Scales DLC wird für 7,99 $ auf Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Steam und PlayStation 4 erhältlich sein.

Alle Spieler, die zum Spiel zurückkehren, haben Zugang zu zwei neuen Karten für den Endlosmodus (Split Stairs und Secret Fortress), neuen Buffs und Debuffs für den Scramble-Modus und einer Reihe von Korrekturen und Verbesserungen.