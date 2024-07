Orcs Must Die! Deathtrap: Dies sind die Neuerungen im Spiel

Lest mehr über die Neuerungen des kürzlich angekündigten Orcs Must Die! Deathtrap.

Das unabhängige Entwicklungs- und Publishing-Studio Robot Entertainment kündigte diese Woche Orcs Must Die! Deathtrap an, das Anfang 2025 auf Steam, im Epic Games Store und für Xbox Series X|S erscheinen wird.

Jetzt wurden weitere Details zum Third-Person-Shooter und Trap-Defense-Spiel bekannt.

Im neuen Kapitel der Reihe können die Spieler demnach allein oder mit bis zu vier Spielern in einem actiongeladenen Third-Person-Gameplay kämpfen. Als brandneue Kriegsmagier werden sich die Spieler durch die Schurkenprogression weiterentwickeln und ihre einzigartigen Fähigkeiten verbessern, um riesige Horden von unerbittlichen Orks auszuweiden, zu verbrennen und zu vernichten.

„Wir sind begeistert, den neuesten Teil der Orcs Must Die! Franchise vorzustellen. Unser Ziel war es schon immer, die Grenzen von Spaß und Kreativität zu erweitern. Mit Orcs Must Die! Deathtrap haben wir uns der Herausforderung gestellt, ein dreizehn Jahre altes Franchise zu erneuern, indem wir genau auf unsere Fans und ihre Wünsche gehört haben“, sagte Patrick Hudson, Mitbegründer und CEO von Robot Entertainment. „Wir sind der klassischen chaotischen Action und dem heiteren Ton treu geblieben, haben aber gleichzeitig den Vier-Spieler-Koop-Modus, neue und vielseitige Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, eine erweiterte Level-Vielfalt und neue Möglichkeiten der Schurken-Lite-Progression eingeführt. Bei diesem Spiel geht es darum, die bisher aufregendste Orkjäger-Erfahrung zu bieten.“

Orcs Must Die! Deathtrap Features

Fantastisch mächtige Helden

Findet eure Rolle unter den neuen Kriegsmagiern, jeder mit einzigartigen Waffen, Fähigkeiten, Fallen und Persönlichkeit. Jeder Held ist auf verschiedene Spielstile zugeschnitten und kann unabhängig agieren oder mit ergänzenden Helden zusammenarbeiten, um ein vielseitiges und mächtiges Ork-Smashing zu gewährleisten.

Tötet mehr, allein oder gemeinsam – Genießt das Spiel allein oder in Koop-Teams von bis zu vier Spielern – jede Option bietet einzigartige Herausforderungen und Belohnungen. Das Spiel ist so konzipiert, dass es sich an die Anzahl der Spieler anpasst und in jeder Kombination einen ausgewogenen und spannenden Wettkampf garantiert.

Kein Lauf gleicht dem anderen

Stellt euch den immer stärker werdenden Wellen von Orks und anderen abscheulichen Bestien mit zufälligen Verstärkungen und Schwächungen, die sich auf euren Helden, Fallen, Waffen, Werte und die Level selbst auswirken. Umweltfaktoren wie das Wetter und die Tageszeit beeinflussen die Feinde und eure Verteidigungsmöglichkeiten zusätzlich.

Während sich diese Verstärkungen und Schwächungen stapeln, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr gegen die wachsenden Horden vorgehen wollt oder ob ihr zu eurem Burgzentrum zurückkehren wollt, um euren Helden, eure Waffen und Fallen aufzurüsten, bevor ihr euch in einem brutalen Bosskampf einem furchterregenden Ork-General stellt.

Epische Kämpfe

Erlebt verbesserte Kämpfe, in denen die Kombination aus heldenhaftem Geschick und genialen Fallen zu einer beispiellosen Zerstörung der Orks führt. Tretet in engen, reaktionsschnellen Third-Person-Shooter- und Nahkämpfen an.

Genießt verrückte physikbasierte Interaktionen und lächerliche Ragdoll-Effekte. Seht mit Freude zu, wie eure Fallen Orks auf spektakuläre Art und Weise schleudern, zerquetschen, zerschneiden und verbrennen.

Klassiker Orks Must Die! Vibe

Orcs Must Die! Deathtrap bleibt dem geliebten Humor, der Persönlichkeit und dem Charme der Serie treu. Von witzigem Ork-Geschwätz bis hin zu übertriebener Physik, die schreiende Orks durch die Luft schickt, und einem starken, gitarren- und schlagzeuglastigen Soundtrack ist jeder Moment so gestaltet, dass er euren Adrenalinspiegel in die Höhe treibt.