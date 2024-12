Orcs Must Die! Deathtrap: Spiel erscheint im Januar

Orcs Must Die! Deathtrap wird am 28. Januar veröffentlicht. Doch es gibt noch mehr!

Robot Entertainment, das unabhängige Entwicklungs- und Publishing-Studio hinter der beliebten Orcs Must Die! Serie, gab heute bekannt, dass Orcs Must Die! Deathtrap am 28. Januar 2025 für Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S erscheint.

Ein brandneuer Gameplay-Trailer wurde auf der PC Gaming Show: Most Wanted vorgestellt und gibt einen tieferen Einblick in einige der einzigartigen Features, Fortschrittssysteme, Held, Waffen, Fähigkeiten und Fallen in Orcs Must Die! Deathtrap.

In diesem spannenden neuen Kapitel des von der Kritik gefeierten Franchise können Spieler alleine oder mit bis zu vier Spielern in einem actiongeladenen Third-Person-Gameplay kämpfen.

Als brandneue Kriegsmagier entwickeln sich die Spieler durch die Roguelike-Progression weiter und verbessern ihre einzigartigen Fähigkeiten, um riesige Horden von unerbittlichen Orks auszuweiden, einzuäschern und zu vernichten.