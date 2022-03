OtherSide Entertainment: Videospiel-Pionier Warren Spector arbeitet an neuer Marke

Das von den Branchenvisionären Paul Neurath und Warren Spector gegründete Videospielstudio OtherSide Entertainment hat bestätigt, dass sich ein neues Spiel von Warren Spector in Entwicklung befindet.

Spector, der Pionier hinter bahnbrechenden Titeln wie System Shock und Deus Ex, arbeitet nun an einer immersiven Simulation, die auf einem völlig neuen, von OtherSide entwickelten geistigen Eigentum basiert.

Warren Spector, Chief Creative Officer von OtherSide Entertainment, sagte dazu: „Es ist ein großartiges Gefühl, mit einem talentierten Team an einem neuen Titel und einer neuen IP zu arbeiten. Fans meiner Arbeit wissen bereits, was sie erwartet: eine fesselnde Welt und eine packende Geschichte, auf die die Spieler durch ihre Entscheidungen und ihren Spielstil direkten Einfluss nehmen können. Wir befinden uns noch in der frühen Entwicklungsphase und freuen uns darauf, bald mehr Informationen zu teilen!“