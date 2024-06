Otherskin: Neue Spielenthüllung in wenigen Tagen

In zwei Tagen, also am 20. Juni 2024 um 16:00 Uhr, könnt ihr bei der Enthüllung von Otherskin dabei sein. Bisher wurde nur PC als Plattform in der Beschreibung bestätigt. Weitere Plattformen sind aber durchaus möglich.

