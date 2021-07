Out of Line: Handgezeichneter Puzzler erscheint nächste Woche

Autor:, in / Out of Line

Der in Aquarell-Tönen gezeichnete Puzzle-Plattformer Out of Line wird in der nächsten Woche veröffentlicht.

Out of Line ist ein Puzzle-Plattformer voller wunderschöner, handgezeichneter Rätsel, die in Aquarell-Tönen bestechen.

Begleitet San auf seiner Suche nach Identität und Freiheit. Entdeckt viele wundervolle Welten, in denen viele Hindernisse darauf warten, gelöst zu werden.

In Out of Line folgen Spieler den Abenteuern von San auf seiner Suche nach der Flucht aus der Fabrik, die einst sein Zuhause war.

Out of Line wird am 7. Juli 2021 für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.