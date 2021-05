Out of Line: Handgezeichnetes Kinderbuch erwacht zum Leben

Autor:, in / Out of Line

Der handgezeichnete Puzzle-Plattformer erscheint in Kürze für PC und später für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Entwickler Nerd Monkeys und Herausgeber Hatinh Interactive haben die Veröffentlichung ihres preisgekrönten handgezeichneten Puzzle-Platformers Out of Line für den 23. Juni für PC angekündigt. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint das Spiel auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Out of Line zeigt sich von japanischem Studio Ghibli und impressionistischer Kunst beeinflusst und wirkt wie ein handgezeichnetes Kinderbuch, das zum Leben erwacht. Der Spieler erlebt die Abenteuer des jungen San, der Suchscheinwerfern und mechanischen Klauen ausweichen muss, um dem Förderband der Fabrik zu entkommen und seine wahre Identität zu erkennen.

Die Mechanik von Out of Line dreht sich um Sans Speer, der strategisch so eingesetzt werden kann, dass er Wände hochklettern, Schalter aktivieren, Plattformen bedienen, Maschinen stoppen kann – und noch vieles mehr! Rätsel regen die Spieler zum Herumexperimentieren und Ausprobieren an. Während San Erinnerungsfragmente sammelt und immer schwierigere Hindernisse überwindet, erleben die Spieler emotionale Momente, in denen sie sich fragen, ob es dem Protagonisten nicht besser dort ergangen wäre, wo seine Reise ihren Anfang nahm.

Features

Löst dutzende wunderschöne Rätsel

Meistert die Mechanik des Speers

Interagiert mit der Umgebung

Lernt von außergewöhnlichen Charakteren

Erkennt die Bedeutung von Sans Geschichte

Out of Line erscheint am 23. Juni für PC. Die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgt später in diesem Jahr.