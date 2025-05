Out of Sight: Düsteres Abenteuer mit einzigartiger Perspektive

Autor:, in / Out of Sight

Mit Out of Sight erwartet euch ab sofort ein ungewöhnlich intensives Spielerlebnis, das euch in eine Welt voller Dunkelheit, Illusionen und emotionaler Tiefe entführt.

Das narrative Horrorspiel von Starbreeze Entertainment und dem Entwicklerteam The Gang ist ab heute auf Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Eine Version für die Nintendo Switch folgt im Juni. Auch für VR-Enthusiasten ist gesorgt: Die speziell angepasste Out of Sight VR-Fassung ist ab sofort auf Steam VR spielbar, mit weiteren Versionen für Meta Quest und PlayStation VR2 in Planung.

In diesem atmosphärischen Abenteuer übernehmt ihr die Rolle von Sophie, einem blinden Mädchen, das mithilfe ihres Teddybären durch ein unheimliches Anwesen navigiert. Durch eine innovative zweite-Person-Perspektive seht ihr die Welt durch Teddys Augen und müsst Sophie sicher durch düstere Räume und gefährliche Situationen führen. Dabei sind Gehör, Intuition und Mut eure wichtigsten Werkzeuge, denn das Spiel verzichtet größtenteils auf visuelle Hilfsmittel.