Outbound: Demo für PS5 und Xbox Series X|S überraschend verfügbar

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Image: Square Glade Games

Das Open-World-Camping-Abenteuer Outbound erscheint am 23. April 2026 für PC und Konsolen.

Outbound lädt Spieler ein, dem Trubel des Alltags zu entfliehen und in eine lebendige Welt einzutauchen, in der ihr Zuhause dort ist, wo sie es gerade parken.

Die für Konsolen optimierte Vorschau gibt ihnen den Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft an die Hand und legt den Fokus auf Kreativität, Entspannung und die Freude am Reisen.

Was es in der Konsolen-Demo zu entdecken gibt:

  • Erkunden: Entdecke einen großen Teil der ersten Karte, die voller versteckter Schätze steckt.
  • Bauen: Gestalte deinen Traum-Camper-Van innen und außen ganz nach deinen Vorstellungen.
  • Anpflanzen: Lege Gärten an, um eine Vielzahl von Pflanzen zu züchten.
  • Zusammen spielen: Spiele die Demo allein oder gemeinsam mit Freunden.

Hier könnt ihr euch die Outbound-Demo für Xbox herunterladen.

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6 Kommentare Added

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  1. Katanameister 373940 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 31.03.2026 - 17:24 Uhr

    Werde hier passen, gibt mehr als genug derzeit, was ich viel lieber spielen würde.

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  2. Robilein 1236950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 31.03.2026 - 17:26 Uhr

    Danke für die Info. Die Demo lädt gerade. Nutze ich natürlich aus es kostenlos zu testen🙂

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  3. Rotten 111065 XP Scorpio King Rang 1 | 31.03.2026 - 17:35 Uhr

    Die Demo werde ik ausprobieren ✌🏻😅 danke für die Info

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