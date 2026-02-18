Outbound: Demo-Walkthrough zum cozy Camper-Van-Abenteuer

Begebt euch schon jetzt auf die Straße: Outbound-Demo jetzt live auf Steam! Erlebt das cozy Camper-Van-Abenteuer vor dem Launch, solo oder mit Freunden.

Das Abenteuer wartet bereits: Silver Lining Interactive und Square Glade Games geben bekannt, dass die erste spielbare Demo für das Open-World “Cozyvival”-Erkundungsspiel Outbound ab sofort verfügbar ist.

Mit mehr als einer Million Wishlists hat Outbound eine große, wachsende Community und lässt Spieler in dieser Demo den Camper-Van-Lifestyle ausprobieren – entweder allein oder mit Freunden – und ihr Traum-Zuhause auf Rädern noch vor dem Release im zweiten Quartal 2026 bauen. Die Demo ist jetzt auf Steam verfügbar.

Eine Community, die bereit ist, sich auf den Weg zu machen

Die Reaktionen der Gaming-Community sind äußerst positiv und die Vorfreude wächst weiter. Outbound hat mehr als 1,1 Millionen Wishlists auf Steam erreicht – ein wichtiger Meilenstein, der die starke Nachfrage nach der gemütlichen Mischung aus Crafting, Erkundung und freiheitsorientiertem Gameplay unterstreicht.

Die Demo bietet Spielern die Freiheit, Outbound solo oder im Koop-Modus zu erleben, und die Gelegenheit, noch vor der Veröffentlichung einen Einblick ins Gameplay zu erhalten.

Spieler werden ermutigt, Feedback zu geben, zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und dabei zu helfen, das Spielerlebnis mitzugestalten. Die Entwickler beobachten die Rückmeldungen der Community genau, um Systeme, Funktionen und kooperative Elemente vor der weltweiten Veröffentlichung von Outbound zu optimieren.

Die Vollversion von Outbound erscheint im zweiten Quartal 2026 für PC, PS5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie Xbox Series X|S. Physische Editionen sind für PC, PS5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 geplant.

Als kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt auf den Kanälen von IGN einen entspannten Demo-Walkthrough zu sehen: